¡Lucero regresa al cine después de 20 años!

Tras 20 años de ausencia, Lucero regresa al cine con una historia de amor al lado de Benny Ibarra. En 2004, Lucero protagonizó junto a Alejandro Fernández la película Zapata, el sueño del héroe. Después de 20 años vuelve a la pantalla grande con una película de Chava Cartas, quien la dirigió en El gallo de oro. Su coprotagonista es el cantante Benny Ibarra. La actriz cuenta a TVNotas todos los detalles.

Lucero estrenará película en 2024 y Benny Ibarra es su esposo en la pantalla grande

“Pronto estrenaré una película de época que me tiene muy feliz e ilusionada. La filmamos hace unos meses y tiene una historia sensacional. Tiene que ver con el amor. Se desarrolla entre dos personas que se aman, que somos Benny Ibarra y yo. Somos esposos en la cinta”.

“Para mí, volver a la pantalla grande es un regalo increíble. Y es que no encontraba la película que pudiera gustarme a mí y al público, y que me atrapara. Por ejemplo, no me gustaría meterme en el rollo de nar..., que ha sido muy explotado en series y películas”.

“Yo no me llevo con los desnudos. Nunca los hice y ahora mucho menos por mi forma de pensar, mis valores, mi educación, y por respeto a mis hijos. No me gustaría que me vieran en algo fuera de lugar”.

Nos habló de cómo fue trabajar con Benny: “Un tesoro. Es mi amigo desde niños, cuando yo estaba en Chispita y él en Timbiriche, pero nunca habíamos podido convivir tanto. Me doy cuenta de su enorme entrega como actor. Siempre ecuánime y contento”.

Le preguntamos si tiene pareja: “Estoy muy bien. En paz y con armonía. Eso es lo importante cuando te sientes enamorado, pero de la vida, y que tienes ilusión”.

“Con Mijares no voy a volver”, dice Lucero

Algo sí dejó claro: “Con Mijares no voy a volver porque ya tenemos un proyecto de vida diferente. Ya no somos los de hace veintitantos y el proyecto cambia. Somos los papás de nuestros hijos, que son nuestro máximo tesoro”.

Lucero está muy orgullosa de la carrera que forja su hija Lucero Mijares

En cuanto a su hija, Lucero Mijares, dijo: “Está creciendo a pasos agigantados. Evolucionando de una manera increíble. Se desenvuelve fabulosamente con los medios y el público. Estuvo más de un año con teatro en vivo. Es la prueba más difícil para todos los actores”.

“Tiene un talento desbordado y conquista a todas las personas que la conocen y escuchan. Va a hacer una participación en La tiendita de los horrores. Está preparando su disco, un álbum en solitario, porque la gente se lo ha pedido”.

Respecto a que relacionan a la joven con Lalo Capetillo Gaytán y con el hijo mayor de Alan Tacher, dijo: “Es un juego que la relacionen con Lalito, que es un muchacho maravilloso y la invitó a hacer un dueto. Son súper buenos amigos. Yo creo que Lucero lo ve como su hermano. Alan Tacher dice que vamos a ser consuegros, pero también es un juego. Ni se conocen. Se dedica a su carrera. En el momento que ella quiera tener novio, adelante”.

Finalmente, dijo que este año la veremos en las tradicionales Mañanitas a la Virgen: “Son 40 y tantos años de cantarle. Le agradeceré la salud y las bendiciones.

