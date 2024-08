Lucero rompe el silencio sobre Luis Miguel; sí estuvieron a punto de ser novios: “Nos encantábamos”

En una reciente entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Lucero recordó cómo se enamoró de Luis Miguel y reveló el verdadero motivo por el que nunca tuvo una relación sentimental con el cantante, a pesar de que el amor era correspondido y era evidente la atracción.

Los famosos convivieron mucho y se enamoraron cuando filaron la película Fiebre de amor en los 80. En ese entonces eran adolescentes pero existió una fuerte química entre ambos.

“Con Luis Miguel no es que estuviéramos beso y beso, sí teníamos como una cosita. Nos encantábamos”, confesó.

Luis Miguel y Lucero trabajaron juntos en una película / Municipio Sur

¿Por qué Lucero y Luis Miguel no fueron novios?

Según Lucero, el motivo principal por el que no fueron novios fue por las carreras de ambos y sabía que después de verse diario y todo el tiempo en la filmación de la película, sus caminos iban a estar separados cuando terminaran el proyecto debido a que los dos buscarían oportunidades y sus propios trabajos.

La cantante recordó cómo fue que la convivencia diaria durante el rodaje en Acapulco, en un entorno lleno de diversión y mucha complicidad, impulsó la atracción entre ambos y solo terminó siendo una relación de trabajo.

“No éramos novios oficiales. Él tenía una carrera muy fuerte, muy presente y era el tiempo que duró la película que nos vimos. Después nos veíamos de vez en vez, un poco, pero muy esporádicamente. La relación era como más de la película, pero nos la pasamos increíble”, indicó.

“Yo a mis 15 años decía: ‘si me enamoro a muerte de Luis Miguel voy a sufrir muchísimo porque en dos meses no lo voy a volver a ver’ y lo comentaba con mi mamá: ‘La neta se van a dejar de ver’ y eso lo tenía claro porque mi carrera me iba llevando y sabía que cuando acabas algo, dejas de ver a una familia, empiezas otra y vuelves a ver a la familia’”, concluyó.

Años después, Lucero formó una familia con el cantante Manuel Mijares y actualmente están separados, aunque tienen una buena comunicación e incluso realizan una gira juntos.

