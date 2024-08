Jorge Poza agradece a Santamarina brindar amor y techo a sus hijos, pero dice: “El segundo papá no existe”

Jorge Poza (46 años) nos contó que próximamente dará vida a un personaje que padecerá celos excesivos. Nos cuenta si ha sufrido ese trastorno con sus hijos y su esposa.

“Estoy emocionado por estar en este gran proyecto. Mi personaje se llama ‘Iván Franco’. Es un neurocirujano y padre de familia. Sin embargo, tiene un padecimiento que se llama celos excesivos. Eso lo vuelve un villano”.

“No me considero celoso con mis hijos ni con mi esposa. Esa pregunta te la pueden responder ellos. Soy una persona ligera y consciente respecto a ese padecimiento. No les voy a negar que en algún momento lo he sentido. Sin embargo, lo he controlado”.

Jorge Poza estará en una nueva telenovela junto a su hijo / Alejandro Isunza

Jorge Poza habla de la educación de sus hijos

Poza externó su emoción al compartir esta telenovela con su hijo Sebastián y dijo que no le costó trabajo verlo independizarse: “Compartir proyecto con mi hijo ha sido un desmadr3 (ríe). El camper que nos facilita la producción siempre está lleno de puro rock and roll y baile. A veces no dejamos estudiar a los compañeros. Nos gusta bromear, platicar y cantar Peso Pluma (ríe)”.

“No me cuesta trabajo dejar que mis hijos vuelen del nido desde jóvenes. Nadie me lo había preguntado. Son herramientas que me dieron mis padres para ser lo que soy. Ellos me dieron amor, educación, techo y mucha libertad. Solo comparto las herramientas y mis hijos sabrán si las toman o no”.

Sebastián y Romina son hijos de Mayrín Villanueva y Jorge Poza / Instagram: @rominapozav

“Jamás he interferido en las decisiones o elecciones de mis dos hijos. Soy su padre y mi función es acompañarlos en su camino. No vengo a ponerles ningún tipo de obstáculo. Ahora toca que Romina y Sebastián tracen y construyan sus vidas”.

“Lo he apoyado desde que se independizó. La ayuda siempre es buena cuando se requiere. Mi hijo casi no ha necesitado de mi ayuda. Me gusta observarlos y estar ahí cuando me necesitan. Nunca he dejado de ser un papá presente”.

Le preguntamos al actor si Eduardo Santamarina ha fungido bien en su papel de ‘segundo papá’ para sus hijos: “El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín (Villanueva) su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo”, concluyó.

