¿Danilo Carrera y la ex de Matías Novoa estrenarían romance? Le manda mensaje a su ex, Michelle Renaud

Danilo Carrera e Isabella Castillo protagonizan la nueva telenovela de Telemundo ‘Sed de venganza’, por lo que serán la nueva pareja estelar que promete ser la favorita de muchos.

Esto llama la atención porque Danilo tuvo un romance con Michelle Renaud, quien a su vez es ahora pareja de Matías Novoa, exesposo de Isabella.

Ahora que están trabajando juntos, Danilo fue cuestionado sobre la gran química que tiene con Isabella a quien ya conocía porque trabajaron juntos en la serie de Nickelodeon ‘Grachi’ años atrás, incluso antes de que ambos tuvieran sus romances con Matías y Michelle.

Danilo Carrera e Isabella Castillo juntos de nuevo después de 10 años / Instagram: @danilocarrerah

El actor aceptó que tienen una gran química, pero negó que eso vaya más allá de la ficción: “Tenemos una química espectacular, pero de ahí a tener una relación, no. Hay muchísimo amor y lo digo mirando a la cámara, Isabella y yo nos amamos, pero no de esa manera”, dijo en el programa ‘Pica y se extiende’ en Telemundo.

Danilo Carrera niega poder tener un romance con Isabella Castillo / Instagram: @danilocarrerah

Danilo Carrera le manda mensaje a Michelle Renaud

Negando un romance con la ex de Matías Novoa, Danilo también fue cuestionado sobre si sigue teniendo contacto con su ex, Michelle Renaud y hasta le mandó un mensaje ahora que se convirtió en madre junto a Matías Novoa.

“No, no tenemos (contacto). Deseo realmente que le vaya superbién a ella y sobre todo a su hijo, al que amo. Y yo solo espero que esté bien y a ella también lo mismo, le deseo lo mejor de corazón”, expresó sin decir nada sobre el bebé que tuvo recientemente su ex.

