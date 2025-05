¿Michelle Renaud está de nuevo embarazada?: “No descarto nada”

La actriz Michelle Renaud, esposa de Matías Novoa, fue captada en la décimo segunda entrega de los Premios Platino, realizada en Madrid. Ahí la intérprete de 36 años no sólo platicó sobre sus nuevos proyectos sino que además, tuvo un breve encuentro con su ex, Danilo Carrera. Sin embargo, lo que está llamando la atención de sus seguidores es la posibilidad de que Michelle esté embarazada nuevamente.

Michelle Renaud y Matías Novoa muestran a su bebé en común y le llueven halagos en redes. / IG: @michellerenaud

¿Quién es Michelle Renaud, la actriz que desató rumores de un nuevo embarazo en los Premios Platino?

Michelle Renaud Ruesga es una actriz mexicana, nació el 9 de septiembre de 1988 en la Ciudad de México. Inició su carrera artística desde niña, debutando en la telenovela infantil ‘Ángeles sin paraíso’ (1992-1993).



Ha participado en diversas producciones de Televisa, destacando en telenovelas como:

‘Rebelde’, ‘Llena de amor’, ‘La mujer del vendaval’, ‘La herencia’, entre muchas más.

También ha hecho cine y series para plataformas digitales.

Ha estado casada en dos ocasiones: con Josué Alvarado (2016-2018), con quien tiene un hijo y desde 2023 es esposa del también actor Matías Novoa. En 2024 decidió mudarse a España, donde nació su segundo hijo, que comparte con Novoa. Ella radica actualmente en la península Ibérica y ahí ha comenzado a trabajar. En una entrevista realizada en los Premios Platino, Michelle dijo estar orgullosa de su trabajo, pues ya ha tenido varias oportunidades en Europa.

“Estoy muy contenta. No me la creo, porque yo pensé que llegar a España iba a ser como tocar puertas y me doy cuenta que no, que el trabajo que hemos hecho en México llega a todo el mundo y me siento muy orgullosa de toda mi carrera y tanto es así que ya hice una serie, una película, ahora los premios. Estoy muy emocionada”, dijo en un encuentro con la prensa.

La actriz Michelle Renaud ha comenzado a explorar oportunidades laborales en España. / Instagram

¿Cuántos hijos tiene Michelle Renaud?

Michelle tiene dos hijos, debutó en la maternidad en 2017, con la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con el empresario Josué Alvarado. En junio de 2024, Michelle y Matías Novoa dieron la bienvenida a su primer hijo en común.

“Gracias mi amor por cobijar a nuestro bebé desde su fecundación hasta siempre. Gracias por regalarme un momento inolvidable. Te amo”, escribió la actriz a su esposo, en sus redes tras el nacimiento de su pequeño.

Instagram

¿Por qué se dice que Michelle Renaud podría estar embarazada nuevamente de Matías Novoa?

Los rumores se desataron tras la aparición de Michelle en los Premios Platino, pues la actriz lució un vestido ajustado en el que es posible ver un ligero abultamiento que los fans de la intérprete no dejaron pasar inadvertido y de inmediato comenzaron a formular algunas teorías.

De hecho, en las redes de Michelle es posible leer algunos comentarios, acusándola de presuntamente haber editado sus fotos, del mismo día, pues aseguran que los videos que han rondado en las redes no coinciden con las imágenes que ella subió a su Instagram. Aunque Michelle no ha dado respuesta a este tipo de críticas.

La actriz Michelle Renaud desató críticas por presuntamente alterar sus fotos en redes. / Instagram.

Lo que sí dijo Michelle y que está alimentando los rumores es que no está negada a volver a las telenovelas y tampoco a la maternidad. Ante el cuestionamiento de una reportera sobre si podría ser mamá nuevamente pronto, ella respondió con un “no descarto nada”, por lo que sus seguidores creen que esta podría ser una pista de que quizá ya haya programada una próxima visita de la cigüeña a la familia de la actriz.

“Siempre disfruté muchísimo las telenovelas. Estoy haciendo otras cosas profesionalmente. Yo no descarto nada en la vida. No digas ‘nunca en la vida’, que pasa”, dijo al ser abordada sobre un hermanito para sus hijos y si descarta volver a hacer telenovelas.