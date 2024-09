Exesposo de Michelle Renaud le manda mensaje a su hijo tras meses de no verlo, ¡porque ella no lo deja!

Este martes de TVNotas te contamos que el exesposo de Michelle Renaud está muy molesto porque la actriz no lo ha dejado ver a su hijo a pesar de que él cumple con todo como papá e incluso dio su permiso para que Michelle se llevara al niño fuera del país junto a su nueva pareja, Matías Novoa.

Una amiga de la actriz nos contó que Michelle le ha dado largas a Josué para que el hijo que tuvieron pueda viajar a México para estar unos días con él, luego de que la actriz comenzara una nueva vida en España.

Según nuestra fuente, esto ha desesperado a Josué quien cumple con sus obligaciones como papá y Michelle le ha quitado el derecho de ver al pequeño a pesar de ello, por lo que el empresario está pensando en tomar cartas en el asunto para que el reencuentro pueda ocurrir.

Michelle se fue con Matías y no ha dejado que su ex vea a su primogénito / TVNotas

Ex de Michelle Renaud extraña a su hijo

Luego que saliera a la luz nuestra información de este martes de TVNotas, Josué Alvarado colocó una historia de Instagram en donde colocó una fotografía con su niño y escribió el siguiente mensaje: “Mi chamaco, cómo lo extraño, 5 meses!”

Josué extraña a su hijo, no lo ha podido ver en varios meses / Instagram

Josué colocó una canción junto a la imagen llamada ‘Mr Blue Sky’ en la que dice: “Por favor, dinos ¿por qué tuviste que esconderte por tanto tiempo? ¿Dónde nos equivocamos?”

La amiga de Michelle nos dijo también que Josué y el pequeño seguían en contacto pero solo por videollamada y el niño también extraña mucho a su papá.

