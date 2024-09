Michelle Renaud sigue en guerra con su ex; no deja que vea a su hijo y él ya piensa tomar cartas en el asunto

En abril pasado, Michelle Renaud, Matías Novoa y los hijos que tienen por separado, partieron rumbo a España, donde ella dio a luz al hijo en común. Desde esa fecha, la actriz ha estado al otro lado del Atlántico reacomodándose con el nuevo integrante de la familia.

Todo parecía felicidad y alegría por la llegada de su bebé. Sin embargo, nos enteramos de que tiene problemas con el padre de su primer hijo, el empresario Josué Alvarado.

Una amiga de la actriz nos comentó:

“Ellos (Michelle y Josué) tienen la custodia y la guardia compartida. Nunca habían tenido ningún problema con las convivencias. Siempre que él o ella quería tenerlo o llevárselo de viaje, la otra persona no se oponía. Cuando ella decidió irse a España a dar a luz, Josué la apoyó y dejó que el niño se fuera por varios meses. Ahora la cosa es distinta”.

Nos comparte que Josué ha pedido en repetidas ocasiones que el niño regrese una temporada a México para estar con él, pero que Michelle no lo ha permitido:

“En las vacaciones de verano, ellos hablaron y él le dijo que iba por el niño para traérselo, pero ella le respondió que no, porque acababa de ser madre (dio a luz a finales de junio pasado). Que le iba a doler mucho no tener a su hijo mayor a su lado”.

Michelle y Josué Alvarado tuvieron un hijo / TVNotas

Para Josué, no ver a su hijo ha sido un gran pesar:

“Hace unos días Matías regresó a México y Josué le preguntó que por qué no lo mandaba con él y lo recogía en el aeropuerto. Una vez más, Mich no quiso. Le dijo que no, porque entonces sería muy fuerte no tenerlo a él también. Lo que ella no se ha puesto a pensar es que Josué tiene derecho de ver y estar con su hijo. Porque no es que se haya ido a Monterrey o Estados Unidos. Es un viaje largo. Son más de 10 de horas de viaje. Y el niño extraña a su papá. Eso sí, se hablan y se hacen videollamadas, pero no es lo mismo”.

Aquí no acaba la cosa, pues esta persona nos dice que Josué tomará cartas en el asunto:

“Empezó a hablar con abogados para ver qué acción jurídica puede emprender para estar con su hijo. Como él dice: “Yo cumplo con todo y no lo veo”. No verlo le pega mucho, porque él ama a su hijo. Ya son casi 6 meses que no lo puede abrazar”.

Su ex, Josué Alvarado ya piensa actuar legalmente para ver a su hijo Tras varios años de relación, Michelle y Josué llegaron al altar en 2016. Se convirtieron en padres a los pocos meses.

Se separaraon en 2018. Años después Michelle compartió mediante un video en sus redes sociales que no había buena comunicación con Josué. Dio a entender que el niño sufría violencia con él.

Se dijo que llegaron a problemas legales, pero los resolvieron por el bien del menor en plena pandemia.

Josué estuvo de acuerdo con que el niño saliera unos meses del país, pero desde entonces no ha podido verlo / YouTube/ Instagram

Matías Novoa en pleito con la mamá de su primer hijo por manutención

No es el único problema que tienen Michelle y Matías. Hace unos días se ventiló que éste tiene un problema legal con la manutención de su primer hijo, que tuvo con la actriz María José Magán: “Sé que él vino a México para solucionar eso, porque ya era urgente. Si no se presentaba ante las autoridades, se le iban a complicar más las cosas”, concluyó.

