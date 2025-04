¿Michelle Renaud es responsable de que Matías Novoa no vea a su hijo con María José Magán? Esta última habla

María José Magán causó revuelo al hablar sobre una demanda de manutención que interpuso contra su ex, el también actor Matías Novoa, con quien tuvo un hijo. Ahora, aclara en qué va el tema y las razones por las que no existe una óptima relación padre e hijo.

Matías Novoa llegó a México y explotó contra su ex / Instagram

En entrevista con TVNotas, de hace unas semanas, la actriz, que actualmente participa en ‘MasterChef Generaciones’, explicó que si bien, interpuso un proceso legal, Matías sí cumple con sus obligaciones.

“Quiero aclarar algo: Yo nunca dije que no recibía ayuda por parte del padre de mi hijo. Siempre la tuve, pero no la que correspondía de un año para acá. De ese tema ya hicimos un convenio”, explicó.

¿Por qué Matías Novoa no convive con su hijo mayor?

Ahora, en entrevista con ‘Ventaneando’, la actriz y concursante del reality show ‘MasterChef’, explicó las verdaderas razones por las que Matías no puede convivir con su hijo mayor. Y es que llegó a especularse que ella estaría negada a que convivieran.

“Yo nunca he evitado que él vea al niño, son otros temas con los que no estoy de acuerdo, yo no he privado que mi hijo comparta con su padre, es un niño y lo necesita. Lastimosamente, no es aquí en México, ya no vive en México, pero si no puede compartir por las distancias no es culpa mía”, declaró María José Magán.

María José aprovechó para remarcar que Matías sí es un padre que cumple con sus obligaciones. Sin embargo, reiteró que hay temas con los cuales no está satisfecha.

“Yo no dije que nunca se había hecho cargo, solo hay cosas que no se han cumplido como la ley lo ha dictaminado. Digamos que cada quien sabe qué carga en su mochila y cuáles son sus responsabilidades”, agregó.

María José Magán lanzó su propia línea de joyería / YouTube: Ventaneando

¿Por qué Matías Novoa no vive en México?

Desde hace varios meses el actor cambió su país de residencia y se mudó a España, junto a su esposa, la actriz Michelle Renaud y el hijo que ella tuvo previo a su matrimonio. Ambos son padres en común de un nuevo bebé.

¿María José Magán tiene novio?

En cuanto al amor, parece que la actriz de ‘Un día para vivir’ encontró a su príncipe azul en otro actor que es menor que ella. La captamos con Juan Pablo Gil, quien tiene 35 años. Aunque no han hecho público su romance, María José nos confesó que está enamorada y feliz sin mencionar la identidad de su novio.

"(Estoy) muy bien, muy contenta. Sí tengo novio. Nos conocimos hace 3 años, y fue hace pocos meses que se empezó a dar todo otra vez”, indicó. Finalmente, nis confirmó que su novio ya convivencia con su hijo y se llevan muy bien.