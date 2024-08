María José Magán rompe el silencio, ¿Matías Novoa cumple a medias con sus obligaciones como padre?

Hace 13 años, María José Magán y Matías Novoa se convirtieron en padres, pero no pudieron mantenerse juntos y se separaron en medio de rumores de infidelidad por parte del actor.

Aunque la relación fue complicada tras su rompimiento, con el tiempo pudieron mejorar su comunicación por el bien de su pequeño. Hace unos meses cuando Matías estaba por convertirse en padre por segunda ocasión, esta vez junto a Michelle Renaud, trascendió que tenía una demanda por pensión alimenticia a pesar que el actor siempre ha mostrado en redes sociales que aparentemente todo estaba bien con su primogénito.

Entonces se supo que María José deja que su hijo conviva con su papá porque es parte fundamental de la estabilidad emocional del menor, aunque confirmó que tenía una demanda en contra del actor, sin dar muchos detalles al respecto.

¿Matías Novoa no cumple con sus responsabilidades como papá?

En medio de esta controversia, Matías se fue a vivir a España junto a su esposa, el hijo de Michelle y el bebé que ahora tienen en común. Previo a su partida, el actor fue cuestionado al respecto y reaccionó enojado diciendo que todo se trataba de “chismes” y mentiras”: “No sé donde salió y me da mucha tristeza porque el más afectado aquí es ... (el primogénito del actor). Yo jamás desampararía a mi hijo. No sé donde salió eso (la demanda). Estamos en un tema legal y los abogados están viendo eso”.

Recientemente, María José Magán visitó ‘Ventaneando’ para promocionar la nueva temporada de su serie ‘Un día para vivir’ la cual se transmite por Azteca 7 y ahí no pudo evitar ser cuestionada sobre el tema.

La actriz indicó que no había querido dar muchos detalles al respecto ante la prensa para proteger a su hijo de información errónea y más ahora que es un adolescente que puede tener un fácil acceso a la información y que podría verse afectado emocionalmente con lo que pudiera encontrar al respecto.

Sin embargo, por ser la televisora en la que se ha formado como actriz, María José rompió el silencio y aclaró lo que está sucediendo en la demanda por pensión alimenticia en contra de Matías Novoa.

Magán indicó que su petición no se trata de una falta económica porque ella ha podido sacar adelante al pequeño, sino que se trata de una responsabilidad compartida con el papá: “Trato de no hablar de estos temas pero a veces es necesario porque hay mujeres cabezas de familia y aunque puedas tú pagar y saldar todos los gastos de tu hijo porque nos las ingeniamos, pues no están hechos los niños nada más de la mamá, al papá también le corresponden un montón de responsabilidades; derechos y también obligaciones”.

“Sí estamos en un proceso judicial, no ha sido nada fácil, pero sí he tratado de buscar la manera, la más adecuada para tener la comunicación”, indicó y explicó: “Desde 2017 sí da (manutención), pero la mitad de lo que determinó un juez hace 13 años más o menos y pues ese es el juicio que estamos teniendo para llegar a un acuerdo que no afecte y al contrario que favorezca al niño”.

“Ya sabrán las que son mamás, que no es nada fácil”, agregó. La conductora, Linet Puente estaba presente y bromeó diciendo que no le tocaran el tema porque sino también ella iba a hablar, así que Pati Chapoy expresó su deseo de que la conductora también pueda exponer su caso públicamente: “Se para y denuncia y demanda como debió haberlo hecho”.

María José Magán quiere llegar a acuerdo con Matías Novoa por el bien de su hijo

Volviendo a su caso, la actriz también dijo que para ella es incómodo estar en esta situación pues considera que no es una mujer conflictiva: “No es una situación bonita, no es algo que a nosotras como mujeres nos enorgullece pero pues es necesario sobre todo por la responsabilidad que es tener un hijo, no nada más es verlo y tomar un helado con él y hablar con él sino también son muchos gastos”, reconoció.

Por último, Magán indicó que ella hará todo para que no le falte nada a su hijo, pero sí quiere que sea una responsabilidad compartida, ya que en su momento hablaron sobre cómo querían criar a su hijo y ahora quiere queso sea posible: “A pesar de que una puede porque al final de cuentas si tienes que limpiar un baño, pues limpias baños como mujer para que tu hijo tenga la educación y el nivel de vida que yo quiero que tenga. Y lo planificamos, desde que él estaba en la panza había conversaciones de ‘tiene que saber un instrumento, tiene que saber un idioma’ y yo me he propuesto que el niño tenga ese tipo de cosas”, concluyó.