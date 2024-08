Ricardo Margaleff confiesa cómo se sintió Mariana Echeverría tras la tragedia en el crucero

Ricardo Margaleff, compañero y amigo cercano de Mariana Echeverría, se ha pronunciado recientemente sobre el impacto emocional que el trágico incidente en un crucero en Brasil ha tenido en la conductora y actriz.

El suceso, que ha acaparado la atención mediática y generado controversia en las redes sociales, involucró la muerte de un joven que saltó de un navío. Algunos internautas han dicho que esto fue resultado de un reto propuesto por Echeverría en el crucero.

Margaleff, quien trabaja con Echeverría en el programa ‘Me caigo de risa’, ofreció detalles sobre cómo la actriz reaccionó en el momento que se dio a conocer que el hombre que también se ha dicho que supuestamente era su pretendiente, falleció en el viaje en donde se conocieron por el Mundial de Futbol.

En una entrevista para el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’, Margaleff aclaró: “Ella estaba bastante shockeada por lo que pasó. Estaba muy conflictuada porque, evidentemente, hasta donde yo sé, no tuvo nada que ver con eso”.

El actor también subrayó la importancia de verificar la información antes de hacer acusaciones graves y que en redes sociales han abundado respecto al tema: “Primero verifiquen sus fuentes porque hacer un señalamiento de ese tipo los compromete a ustedes y compromete evidentemente a la gente que lo dice. Es un señalamiento bien fuerte”, advirtió destacando además que Mariana no tenía relación con el joven que falleció. “Ese cuate hasta donde yo sé, y yo estuve con Mariana, porque cuando ellos fueron a Brasil ella no tenía novio, y ese cuate no era su novio”, indicó.

Sobre cómo vivió Echeverría el incidente, Margaleff comentó que la actriz, en ese momento, estaba profundamente afectada, pero no cree que haya estado involucrada en ello: “Si ella hubiera tenido algo que ver la hubieran inculpado y hubiera habido un proceso legal al cual ella no se enfrentó a nada de eso”, señaló.

Mariana Echeverría ha sido polémica en el reality / IG @marianaecheve, @lacasafamososmx

¿Margaleff ha tenido problemas con Mariana Echeverría en ‘Me caigo de risa’?

Recién llegado de París por los Juegos Olímpicos 2024 a donde asistió para hacer cápsulas de comedia para Televisa, Margaleff dijo que no ha tenido oportunidad de ver ‘La casa de los famosos México’ y desconoce por qué su amiga Mariana sea tan polémica en la temporada.

Sin embargo, destacó que con los años de ser compañeros en “Me caigo de risa” en la llamada ‘familia disfuncional’ su relación ha sido buena: “Ella nunca había tenido problemas con nosotros. Es un integrante más de la ‘familia disfuncional’ al cual todos apreciamos, y pues nada, como dicen por ahí, si no tienes nada bueno ni nada malo que decir, pues mejor no digas nada”, comentó.

Y agregó: “A mí en lo particular siempre se dirigió con respeto, de igual forma yo hacia ella. Cuando dentro del ambiente laboral tuve alguna diferencia o lo que fuera pues lo platicaba con ella, frente a ella y lo aclarábamos”.

