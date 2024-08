Frida Sofía vino a México a denunciar a su mamá Alejandra Guzmán, aseguran

En nuestro martes de TVNotas te contamos detalles acerca de la reciente visita de Frida Sofía a México luego de problemas legales que le impedían pisar el país.

Una fuente nos dijo que la joven había ratificado su denuncia en contra de su abuelo Enrique Guzmán, y que en su visita no vería a su mamá, Alejandra Guzmán.

Después de esta información, circula que supuestamente Frida Sofía habría visitado México para tomar acciones legales en contra de otro miembro de su familia.

Enrique Guzmán espera que Frida Sofía le pida perdón por sus acusaciones / Instagram

¿Por qué habría demandado Frida Sofía a su mamá?

Según Pati Chapoy, la joven estuvo en México para demandar a su mamá, Alejandra Guzmán, dando a conocerlo en ‘Ventaneando’.

Igualmente, la periodista no precisó las razones que habría orillado a Frida a demandar a su mamá, pero indicó que se espera que más detalles puedan salir pronto. “Nos estamos enterando de que vino a México a denunciar a su mamá, a Alejandra Guzmán”, informó, así que Pedro se asombró y preguntó, “wow, en contra de la mamá ¿por qué?”, y Chapoy indicó: “Pues no se sabe. No se sabe todavía Pedro”, para finalizar, el conductor insinuó: “Cuestiones de dinero”, por lo que Pati dijo: “Seguramente”.

Recordemos que en el momento que Frida denunció a su abuelo, Alejandra y su hermano Luis Enrique salieron en defensa del cantante. Hasta ahora la información es escasa y Frida Sofía no se ha pronunciado al respecto públicamente para aclarar lo que sucede en su proceso legal.

