Se filtran audios de Rafa Mercadante peleando con su ex antes de separarse

El conductor Rafa Mercadante está envuelto en una polémica por la filtración de un audio en el que se le escucha agrediendo de manera verbal a su expareja, Elda María.

Recordemos que en mayo ella anunció en sus redes sociales que su relación había terminado y se creó una controversia porque el conductor dijo que no estaba enterado de que su relación había acabado y se enteró de la misma forma que todos a través del mensaje de su entonces pareja.

Se rumoró que hubo una infidelidad por parte de Rafa, pero él lo desmintió y desde entonces en sus redes sociales ha expresado mensajes acerca de su soltería.

Elda María anunció su separación del conductor Rafa Mercadante en redes sociales / Instagram: @ eldamariagamiz / @ rafamercadante

Audio filtrado revelaría la realidad de la relación de Rafa Mercadante y Elda María

En un reciente audio filtrado en el canal de YouTube de ‘Productora 69’ se escucha un “regaño” por parte de Rafa hacia su pareja, por lo que pierde el control y comienza a hablarle mal.

En el audio se escucha a Mercadante decir: “Ay no, ¿no me estás ignorando? O sea, seguiste invitando a p3ndej4s de mi*rda. ¿Eso no es ignorarme? ¡Pero la invitaste! ¡¿Por qué mi3rd4 la invitas?!”. Preocupada y desconcertada por las palabras de Rafael, Elda le pide que baje la voz y que no haga comentarios así en público: “No grites porfa en la calle, ya te dije que no grites”.

Aún no se conoce el contexto de la pelea, pero en otro video, Ana María Alvarado reprobó que el conductor le prohibiera a su pareja convivir con sus amigas, esperando que Rafa pueda salir a aclarar el audio.

