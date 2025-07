Tras escandalosa separación, Rafa Mercadante estrena romance con una mujer que conoció por internet

El conductor Rafael Mercadante se encuentra feliz. Nuevamente está muy enamorado. En entrevista nos dio todos los pormenores de su nueva relación con la empresaria y repostera María de la Paz Castillo Gavira, a un año de su muy sonada separación de la influencer Elda María Gamiz, con quien duró 3 años y tienen una hija en común.

Su ruptura para nada fue en buenos términos. Él aseguró que se enteró de que su relación había terminado porque ella lo publicó en redes sociales. Después supo que a Elda le hicieron creer que él le había sido infiel.

La familia de ella la mal influenció, sacaron sus cosas de la casa y no tuvo oportunidad de aclararle la situación. Además, no le permitían ver a su hija. Hoy día, afortunadamente ya la ve, tras hacer las paces hace unos meses con su ex.

¿Cómo fue que Rafa Mercadante conoció a su actual novia?

Nos contó cómo conoció a su nueva novia: “Me metí a Facebook Parejas y no me gustó. Vi que la gente pone fotos muy retocadas. Tienen más filtros que nada. Todas son Lyn May, y dices: ‘No’. Entonces me metí a la aplicación Flirtu, que está asociada con Telegram. Llené un cuestionario y me encontré a una valiente que no tenía tuneadas sus fotos”.

“Entonces dije: ‘Ella cree en su edad, en lo que es’. Le mandé un ‘hola’ y me contestó a los 20 minutos. Chateamos 20 días. Quedamos de vernos y fuimos a cenar. A la tercera salida dijimos: ‘Nuestro minuto ya dura 45 segundos, hay que aprovecharlo’. Nos damos la oportunidad y disfrutamos”, indicó.

Es una mujer realizada, madre de 2 jóvenes que ya son adultos. Ella ya cerró la fábrica. Yo tengo que operarme para endulzar y no engordar. Me voy a hacer la vasectomía en el próximo proyecto que dé para pagarla” Rafa Mercadante “Ya conoció a mi familia. Con mis hijas pensé que iba a ser un poco más difícil, pero todo bien. Ya conocí a la suya.

“Somos muy felices. Ella también buscaba una pareja que la acompañara en este camino. Ya llevaba 5 años soltera y mira lo que le regaló el celular (ríe)”, platicó.

¿Rafa Mercadante y su nueva novia ya viven juntos?

“Me conquistó por el estómago. Me hechizó con su trato, su buena relación. Yo me enamoro de admirar a una mujer. Ella se ha ganado mi admiración, porque ha educado a 2 chicos de bien. Me apoya en todo sin que yo se lo pida. Físicamente, me gusta que va al gimnasio, se compromete. Es fitness. Está muy bien trabajado su cuerpo”, indicó Rafa.

El día de la entrevista, Rafa iba acompañado de su novia y uno de los hijos de ella, Diego, de 20, quien está encantado con la relación y le cae de maravilla el conductor. Rafa nos comentó: “Nos llevamos muy bien. El chavo me tiene sorprendido. Es diseñador gráfico. Me ha hecho el ‘paro’ en algunas cosas y yo lo he colocado con algunos amigos, para que también trabaje y haga sus pininos. Es muy talentoso”.

Rafa y María de la Paz aún no viven juntos: “Yo voy y me quedo en su casa, y ella en la mía. No sé si crea en casarme de nuevo. Si tengo que formalizarlo para dejarla a ella protegida en un futuro, sí lo haría”.

Finalmente, nos comentó cómo le va en el aspecto laboral: “Estoy grabando un piloto para una televisora. Voy como productor asociado. Veremos qué dice Dios”, concluyó.

¿Quién es Rafa Mercadante?

Saltó a la popularidad en 1997 como conductor

Se ha desempeñado, sobre todo, como conductor en programas como Hoy, Todo se vale, Reventón musical, Despierta América, Caliente, Escape perfecto, Corazón grupero, La rueda de la suerte y Al extremo.

En 2012 y 2016 participó en La isla.

También ha incursionado como cantante y participó en telenovelas como El manantial (2001) y Pecadora (2009).

