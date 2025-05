Gaby Spanic explota vs. ex de Rafa Mercadante por retirar acusación de agresión contra Pablo Montero

Pablo Montero sigue estando en medio de la polémica. Luego de que Elda María, expareja de Rafa Mercadante, se retractara de las acusaciones que hizo en contra del cantante por presunta agresión y amenazas, Gaby Spanic, quien hasta ahora sostiene haber sido violentada por él, le reclama a la influencer por negar todo.

Y es que, hace algunas semanas, Elda afirmó que Montero, supuestamente, la maltrató tras una cita romántica. Según su testimonio, fue a la casa del artista, donde este, alegadamente, la estaba esperando con otra mujer.

Al pedirle explicaciones, el también actor le habría expresado su deseo de intimar con las dos. Cuando se negó, él, presuntamente, se puso agresivo, le impidió grabar y la amenazó diciéndole que, si no se iba del lugar, llamaría a la policía y la metería a la cárcel por “invasión a propiedad ajena”.

Tras el suceso, la ex de Mercadante acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para interponer una denuncia por agresión. Si bien todo apuntaba a que este asunto escalaría al terreno legal, la creadora de contenido sorprendió a todos al revelar que todo había sido mentira.

¿Por qué la ex de Rafa Mercadante se retractó de la denuncia contra Pablo Montero?

Hace algunos días, Elda María subió un comunicado reconociendo que sus acusaciones contra Pablo Montero eran falsas. La joven indicó que sus palabras fueron motivadas por los “celos”, asegurando que el cantante siempre se portó “lindo con ella”.

“Quiero expresar en este momento lo que siento de todo lo ocurrido y todo lo que se ha dicho sobre mí y sobre Pablo Montero. En realidad, cuando uno está molesto por celos, hablas muchas cosas sin pensar, y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo”, puntualizó.

También declaró que quiere dejar todo este asunto en el pasado y quedarse “con los buenos momentos que vivió con él”.

El mensaje de Elda causó mucha especulación en redes sociales. Si bien los fans del cantante lo defendieron, muchos consideran que la influencer recibió dinero o fue amenazada para “echarse la culpa”.

Cabe destacar que, previo al comunicado, se reportó que los abogados de Elda María y Pablo Montero estaban en conversación para que el asunto no llegara a más. Sin embargo, eso no ha sido confirmado o desmentido.

Elda María se disculpa con Pablo Montero

¿Qué dijo Gaby Spanic tras saber que Elda María retiró su denuncia contra Pablo Montero?

Cuando se dio a conocer el testimonio de Elda María, Gaby Spanic no solo se solidarizó con ella, también recordó que Pablo Montero, supuestamente, también la agredió a ella en su momento cuando estuvieron en ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

“Todo cae por su propio peso, este cuate tiene un montón de denuncias encima y entonces es cuando yo les digo a ustedes que existe el karma. Tantas piedras en el río sonando, es que algo hay, que no les vean la cara”, dijo en un encuentro con la prensa.

Ahora que la influencer se retractó, un reportero del programa ‘Chismecito’ dijo haber recibido un mensaje de Spanic, quien le habría comentado su molestia y decepción ante las últimas declaraciones de Elda.

“Gabriela Spanic se comunicó conmigo y me hizo reafirmar que estaba muy molesta y muy decepcionada de como Elda María había actuado, sobre todo porque ella lleva una lucha ya de tiempo atrás con el caso de Pablo Montero. Me dijo ‘no se vale que este tema tenga este final’”, apuntó.

Hasta el momento, Elda María no ha respondido ante las contundentes palabras de Gaby Spanic. Sin embargo, el reportero también se habría intentado comunicar con ella, quien simplemente le habría dicho que no quiere saber más del asunto.

¿Cuál es la acusación de Gaby Spanic contra Pablo Montero?

Gaby Spanic sostiene que Pablo Montero la tocó sin su consentimiento durante su estancia en la primera temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

Gaby Spanic “Yo sufrí acoso, acoso o abuso, porque ya me tocó los sen0s, o sea, no me tocó aquello, pero sí me tocó los sen0s y quería besarme a la fueza’’.

La actriz comentó que, en aquel entonces, no pudo hablar mucho del tema por un contrato de confidencialidad. También aseguró que Pablo tiene gente que lo protege: “Tiene muchos padrinitos, muchos padrinitos, poderosos, o no sé, pero tiene muchos padrinitos. Yo quiero seguir libre y trabajando, porque tengo un hijo, entonces no me hagan hablar más de la cuenta’’, indicó.

