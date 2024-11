Gaby Spanic revela doloroso secreto de su infancia: “Mi madre se fue y nunca lo supo”

La reconocida actriz venezolana, Gaby Spanic, conocida mundialmente por su papel protagónico en la telenovela “La usurpadora”, ha conmocionado al mundo al revelar un doloroso secreto de su pasado: fue víctima de abuso por parte de uno de sus tíos cuando era niña.

Mira: ¡Gaby Spanic arremete contra Thalía! La llama ‘obrera asalariada’ antes de Tommy Mottola

Gabriela Spanic revela doloroso secreto de su infancia

En el programa “Secretos de villanas”, la actriz decidió compartir su traumática experiencia, confesando que guardó este secreto durante muchos años por vergüenza y miedo. “Yo quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres”, comenzó diciendo Spanic con la voz entrecortada.

Además, también compartió que una de las razones por las cuales no se lo había mencionado es porque se trata de una persona muy especial para su madre: “Esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá. Ella murió hace tres años y ella nunca lo supo. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso”.

Lee: Gaby Spanic revela agresión de una expareja en ‘Secretos de villanas 3'

Gaby Spanic: No le contó a su mamá pero sí a su papá ¡antes de entrar al reality!

En entrevista para el portal de ‘People en español’, la actriz ofreció más detalles de este trágico suceso. Sobre todo sobre como siempre vivió con el miedo de hablar del tema con su madre.

“Tantas mujeres que se han muerto con ese secreto adentro. Después me puse a pensar ‘¿por qué te dio tanto miedo confesarlo?, ¿por qué no lo querías decir nunca?” Gaby Spanic

Spanic asegura que es escrutinio de la sociedad la orillo a guardar silencio: “Pero fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan ‘no, no se puede decir por la vergüenza familiar, por el apellido, porque eres una figura pública’… Yo siempre he sido una mujer muy transparente, pero en esta situación, en este caso específico, decía: '¿Cómo le voy a hacer? ¿Por qué nos tenemos que callar?, ¿por qué nos quieren silenciar? ¿Por qué nos quieren como que ‘eso no se dice, tú guárdatelo, tú aguántatelo, tú ve qué haces con eso?’”

Sin embargo, tras años de callárselo, finalmente se lo confesó a su papá antes de entrar al reality, lo cual asegura fue complicado.

“Antes que saliera esto al aire yo tuve que hablar con mi papá, mi papá no se puso bien. Es una situación delicada” Gaby Spanic

Lee: Gaby Spanic da el último adiós a Jessica Jurado, su compañera en “La Usurpadora”, con desgarrador mensaje

Gabriela Spanic aprendió a cuidarse a ella misma y mando un mensaje a los padres de cuidar siempre a los suyos

“Tengo un propósito hoy en día, y esta niña sigue dentro de mí y todos los días la abrazo, todos los días”, dijo la actriz para luego romper en llanto.

Asimismo, exhorta a los adultos a velar por la seguridad de los menores y a prevenir cualquier tipo de abuso.

“Creo que esto es una reflexión muy importante para que cuiden mucho a sus hijos en sus casas, que no los dejen con familiares. Es mejor como yo hacía con mi hijo: ‘Me tengo que ir a Colombia, me llevo a mi hijo, que me tengo que ir a Europa, me llevo a mi hijo’. Mi hijo al lado mío para arriba y para abajo. Y darles las herramientas a los niños de que eso no se hace”, finalizó.