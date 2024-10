Gaby Spanic revela agresión de una expareja en ‘Secretos de villanas 3'

La tercera temporada de Secretos de villanas ha iniciado con fuertes revelaciones. Una de las más impactantes ha sido la confesión de Gaby Spanic sobre el tormentoso romance que vivió con el actor José Ángel Llamas.

A través de este reality show, Spanic recordó los momentos más oscuros de su relación y detalló cómo terminó siendo víctima de violencia.

Una relación marcada por el dolor para Gaby Spanic

Gaby Spanic y José Ángel Llamas se conocieron en 2002, cuando ambos aún estaban casados con otras personas. Al poco tiempo, comenzaron una relación amorosa que duró menos de un año, la cual terminó muy mal.

Aunque en su momento, José Ángel Llamas declaró que los conflictos con la actriz ya estaban superados, la situación dejó una profunda marca en la vida de Gaby.

La actriz relató en el programa que su relación se deterioró principalmente debido a los problemas de salud mental y adicciones de Llamas.

“Duramos dos años... Terminamos porque él era muy adicto al ejercicio y se inyectaba esteroides y esas cosas”, explicó Gaby, añadiendo que la adicción de su expareja provocaba comportamientos erráticos y peligrosos.

Gaby Spanic revela el terror que vivió a lado de José Ángel Llamas

Uno de los episodios más escalofriantes de la relación fue cuando José Ángel Llamas, en medio de una crisis, agredió físicamente a Gaby.

“Se volvió loco… Un día lo vi golpeándose en el baño y yo le dije: ‘No te golpees. ¿Qué te pasa?’, pero me miró con cara de loco, me agarró por el cuello y yo me caí. Me desmayé”, narró la actriz.

“Cuando abrí los ojos, estaba en la cama rodeada de paramédicos... esto fue en Miami. Me dijeron que había estado inconsciente por 15 minutos”, recordó, destacando el peligroso desenlace de esa agresión.

¿De qué trata Secretos de villanas?

Secretos de villanas es un reality show producido por Canela TV que reúne a algunas de las actrices más icónicas de telenovelas, conocidas por interpretar a villanas.

El programa ofrece una mirada íntima a la vida detrás de las cámaras de estas famosas antagonistas, mostrando sus experiencias en la industria del entretenimiento y los retos de interpretar personajes tan intensos. En esta tercera temporada, actrices como Cynthia Klitbo, Laura Zapata, Sabine Moussier, Aylín Mujica y Catherine Siachoque se unen a Gaby Spanic para compartir sus vivencias personales y profesionales.

Este tipo de programas no solo revela las dificultades y sacrificios que han enfrentado a lo largo de sus carreras, sino que también muestra una faceta más humana de estas figuras públicas, alejándolas de los estereotipos que representan en la pantalla.