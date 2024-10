Christian Nodal no lleva ni tres meses casado y ¿ya anda de coqueto? ¡Hay pruebas! VIDEO

La polémica en torno a Christian Nodal parece no tener fin. Su reciente presentación en el Palenque de Guadalajara ha generado un nuevo escándalo, luego de que se viralizara un video donde se le ve coqueteando con una fanática.

La situación se torna aún más delicada al saber que Ángela Aguilar, su esposa, no solo estaba presente en el concierto, sino que también compartió el escenario con él, interpretando juntos su tema ‘Dime cómo quieres’.

Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el escenario / Instagram: @angela_aguilar_ @nodal

Christian Nodal: aseguran que el cantante coqueteó con una de sus fans en la cara de Ángela Aguilar

La publicación de la influencer Alejandra de la Cruz en TikTok desató una tormenta en las redes sociales. Con un video titulado “Me dio su sombrero y fui la más feliz, mi regalo de cumpleaños… El mejor regalo de cumpleaños” la joven documentó su encuentro con Nodal, pero los comentarios se centraron más en la actitud del cantante que en su felicidad.

En el video que subió @ale..de_a se ve cómo Nodal al cantar “Mujeres divinas”, sobre el escenario, se quita el sombrero, le da un beso y en dirección a su fan se lo avienta. Posteriormente, la mujer se filmó utilizando el sombrero blanco de Nodal.

Christian Nodal llamó “hermosa” a la joven, ¿y la invitó al escenario!?

En algunos medios circula que supuestamente el cantante, luego de su presentación, la habría invitado a subir al escenario. Además, aseguran que fue la misma tiktoker quien confesó que Nodal le dijo “hermosa” al darle un abrazo.

Hasta el momento no hay forma de demostrar que esto sea cierto, pues los videos de la cuenta de Alejandra solo muestran el momento donde le dio el sombrero, algunos del concierto de Nodal y ya en su casa presumiendo del regalo de Christian.

Redes sociales piden a la influencer que sea “fan de su relación”

En la sección de comentarios, las opiniones de sus fans estuvieron divididas y es que, mientras algunos usuarios defienden el derecho de Nodal a interactuar con sus fans, otros lo acusan de falta de respeto hacia su esposa.

“Algunos usuarios defienden el derecho de Nodal a interactuar con sus fans. Otros lo acusan de falta de respeto hacia su esposa.”, “Ojalá sea fan de su relación urge darle un poquito de su propia medicina a la Angelita Panini”, “Ya te dimos permiso, no críticas, no odio, ni malas vibras… Tienes todo para volverlo loquito… adelante todos confiamos en ti”, “haz lo tuyo, x la cazzu y la cazzuelita jaja, “Angela Aguilar me la imagino su cara al ver este vídeo tipo así”, “Porfa se la Ángela Aguilar de Ángela Aguilar”, fueron algunos de los comentarios que se leían.