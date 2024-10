Paola Durante sufrió fuerte accidente en Hoy que pensó en operarse

La participación de Paola Durante en “Las estrellas bailan en Hoy” ha tomado un giro inesperado. Durante un ensayo, sufrió una fuerte caída que le provocó una lesión en el pecho, lo que la llevó a temer que uno de sus implantes mamarios se hubiera roto. El incidente la hizo cuestionar seriamente si debía retirarse los implantes.

Tras la lesión, Paola dio cátedra en la pista de baile tomando las precauciones necesarias y su disciplina la llevó a tener uno de los mejores puntajes. Sin embargo, la preocupación sigue latente y ahora ha confesado que está en pláticas con sus médicos para ver si es viable retirarse los implantes.

Además del dolor físico, Paola Durante ha notado otros síntomas que atribuye a la menopausia, como cambios hormonales y molestias en el pecho. Estos factores, sumados a la lesión, han generado una gran preocupación en la modelo.

Paola Durante sufrió un accidente en Las estrellas bailan en Hoy

En la alfombra roja “De la mano del señor” el nuevo show de comedia de Karime Pindter, Paola Durante asistió para apoyar a quien fuera su compañera de cuarto Mar en La casa de los famosos México. Aprovechando su presencia, la prensa le preguntó cómo iba con la lesión provocada en el reality de baile de Televisa.

Paola confirmó que se trataba de una contractura, revelando el tratamiento que estaba siguiendo para disminuir el dolor: “Se me inflamó porque se me contracturó. Entonces me están haciendo acupuntura. Ayer me hicieron un masaje y es que no estoy acostumbrada a eso (al baile)”

Además, aseguró que la lesión, sumada a los cambios hormonales propios de la menopausia, han intensificado las molestias de Paola Durante, por lo que sí ha considerado en retirarse los implantes.

“Estoy pasando por los temas de la menopausia y me está dando con todo. Lo estoy viendo con doctores…Me dijeron que no estaba rota, sólo que la prótesis se contracturó y entonces apachurró el músculo. Sí me he querido retirar los implantes” Paola Durante

Paola Durante teme padecer el síndrome de ASIA

Desde su salida de ‘La casa de los famosos México’, la exconcursante ha mantenido una estrecha relación con sus seguidores, quienes le han brindado apoyo durante su proceso de adaptación a la menopausia. Preocupada por sus síntomas, ha explorado la posibilidad de que los implantes mamarios puedan estar relacionados con sus molestias, y sus fans le han sugerido investigar el síndrome de ASIA

“Si los doctores me dijeran que por salud me las tengo que quitar, me las quito, porque muchas mujeres me han escrito: ‘No es la menopausia, Paola, es el síndrome de ASIA’ y no sé por qué no tengo información” Paola Durante





Tras la entrevista, Paola no ha dado noticias sobre la decisión que ha tomado y, por el momento, sigue dentro del concurso de baile como una de las parejas favoritas del público.

¿Qué es el síndrome de ASIA?

Según la Universidad Autónoma del Estado de México. El síndrome ASIA (autoinmune/inflamatorio inducido por adyuvantes) es una enfermedad que se produce cuando el organismo reacciona de forma inmune a una sustancia extraña, conocida como adyuvante. Es una enfermedad rara que afecta al tejido conectivo y se relaciona con la cirugía plástica y estética, ya que la silicona de los implantes mamarios puede desencadenarla.

¿Qué son los adyuvantes del síndrome de ASIA?

Son sustancias que se añaden a las vacunas o a otros productos médicos, como los implantes mamarios, para estimular la respuesta inmunitaria. En algunos casos, estas sustancias pueden desencadenar una reacción autoinmune en personas susceptibles, lo que lleva al desarrollo del síndrome de ASIA.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de ASIA?

Los síntomas del síndrome de ASIA pueden variar ampliamente de una persona a otra, pero algunos de los más comunes incluyen:

Fatiga crónica

Dolor articular y muscular

Fiebre

Erupciones cutáneas

Boca y ojos secos

Trastornos neurológicos

Es importante destacar que estos síntomas también pueden estar asociados a otras enfermedades, por lo que es fundamental un diagnóstico médico preciso.