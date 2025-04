Daniela Parra revela si estará en ‘La casa de los famosos México’ 2025: “Planeo hacerlo bien”

Daniela Parra, hija de Héctor ’N’, confesó recientemente sus intereses dentro del medio artístico y dejó claras sus intenciones para su futuro. ¿Será que está decidida a ser una nueva participante de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

La hija del actor, que paga una condena por corrupción de menores, nunca ha desamparado a Héctor ‘N’ y ha velado por su bienestar dentro de la cárcel. Incluso, Daniela inició un emprendimiento para poder reunir recursos para su famoso papá. También participó en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’ en 2024.

La hija del actor Héctor ‘N’, ha emprendido emprendimientos para apoyar a su papá. / Instagram.

¿Quién es Daniela Parra?

Daniela Parra es la joven hija del actor Héctor ’N’, fruto de la relación del actor con una mujer llamada Érika Martínez. A Héctor lo denunció su hija Alexa por corrupción de menores y abuso. En

Desde que se dio a conocer que su padre había sido detenido, la joven acudió a sus redes sociales para alzar la voz y pedir justicia, ya que aseguraba que su papá fue detenido injustamente, desde el inicio, la joven ha reunido fondos a través de la venta de tamales e incursionando en realitys como ‘Las estrellas bailan hoy’.

Daniela Parra, hija del actor Héctor ‘N’, ya comenzó a filmar el documental sobre el caso legal de su padre, quien fue detenido el 15 de junio de 2021, tras la denuncia de su hija menor, Alexa, por abuso sexual y corrupción de menores. En 2023, el padre de Daniela Parra y Alexa fue condenado a 10 años y medio por el delito de corrupción de menores. Posteriormente, en abril de 2024 fue condenado a 13 años y 10 meses por el delito de abuso sexual. Hace unos meses, la condena se ajustó a 12 años y medio.

Daniela Parra / Redes sociales

¿Daniela Parra entrará a ‘La casa de los famosos México’ 2025?

En un reciente evento de ’Tamalitos chidos’, la joven fue cuestionada sobre la posibilidad de participar en el reality show, ‘La casa de los famosos México’. Al respecto, Daniela aseguró que estaría dispuesta a formar parte de los nuevos participantes del popular programa, que se espera, estrene en la segunda mitad de este 2025.

“Sí, la verdad que sí, el momento en que me llegue la oportunidad la tomaré y planeo hacerlo muy bien, es algo que me gusta y no le tengo miedo, así que me llega por ahí la invitación, aceptaría”, afirmó Daniela, de 27 años.

Daniela Parra reveló cuál es su verdadero sueño. / Instagram.

¿Cuál es el verdadero sueño para Daniela Parra?

Aunque la joven ha participado en algunos programas de televisión y no está negada a estudiar actuación, en entrevista con ‘Sale el sol’, confesó que su verdadera pasión y entrega ha estado en su emprendimiento de tamales.

Al respecto, Daniela aseguró que su intención es hacer crecer el negocio hasta verlo convertido en un emprendimiento.

“La neta la neta, mi mayor sueño son los tamañitos, me gustaría por ahí que incluso fuera una franquicia”, compartió la joven.