Patricio ‘N’ y Daniela Parra exigen justicia en marcha: “Alto a las falsas denuncias”

Este 4 de marzo, Patricio N y Daniela Parra acudieron a la Cámara de Diputados para levantar la voz contra las falsas denuncias. Exigieron que se castigue a quienes presentan acusaciones sin pruebas y sin distinción de género.

La manifestación frente a la Cámara de Diputados busca abrir el debate sobre este tema y presionar para que se establezcan mecanismos que eviten el abuso del sistema judicial, garantizando un proceso justo para todas las partes.

Patricio Cabezut y Daniela Parra en la Cámara de Diputados. / Alejandro Isunza

Te puede interesar: Partricio Cabezut revela entre lágrimas los “daños colaterales” por el pleito legal con su ex

Patricio N habla sobre su la lucha contra las denuncias falsas

El primero en dirigirse a los medios fue Patricio N, quien explicó la importancia de esta manifestación y la necesidad de aplicar la ley de manera equitativa. “Convocados por Miguel Ángel Plata, quien dirige a los vecinos de la asociación ‘Más infancia feliz’, y que junto con muchas otras asociaciones estamos unidos en esta lucha para que se haga justicia. Se busca señalar, que la ley ya existe, que es la ley que castiga a las personas que se atreven a levantar una denuncia con hechos falsos”. declaró.

Según Patricio ‘N’, la lucha no es contra un género en particular, sino contra la injusticia que se genera cuando una persona es acusada sin pruebas. “Lo único que estamos solicitando hoy aquí, que se aplique la ley y que se castigue a estas personas, hombres o mujeres, porque aquí no hay diferencia de género. En mi caso, es una mujer quien hizo la denuncia, y hasta la fecha no ha podido demostrar absolutamente nada”, afirmó.

El exconductor destacó que la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, permite que una denuncia basada solo en la palabra de la víctima tenga efectos inmediatos. “Hoy, la mujer tiene esa facultad por encima de un hombre, que con solo su palabra, sin tener que presentar ningún tipo de evidencias o pruebas, va a poder conseguir que le pongan una restricción.”

Patricio N y Daniela Parra en la Cámara de Diputados. / Alejandro Isunza

Por si te lo perdiste: Patricio Cabezut revela cómo sobrevive económicamente tras denuncia ¡está desempleado!

Patricio N habla de su proceso legal con Aurea Zapata, madre de sus hijas

El presentador también señaló las demoras en su proceso legal, asegurando que lleva más de tres años lidiando con una denuncia de violencia psicológica sin que se haya presentado evidencia en su contra.

“Después de casi dos años, tenemos conocimiento de que va a haber un juicio, tenemos el nombre del juez, pero no hay salas, y seguimos esperando. “ Patricio N

Mira: Patricio ‘N’ se pronuncia ante el video exhibido por Aurea Zapata; dice que está “sacado de contexto”

Daniela Parra, hija de Héctor PArra, alza la voz por su padre

Daniela Parra continúa su incansable lucha por la liberación de su padre, el actor Héctor N, quien se encuentra en prisión desde hace casi cuatro años tras ser acusado de abuso por su hija Alexa Parra. La joven ha reiterado en diversas ocasiones su convicción de que su padre es inocente y que su encarcelamiento es producto de un proceso judicial lleno de irregularidades y falta de pruebas sólidas.

Durante su encuentro con los medios, Daniela enfatizó la importancia de que la justicia opere de manera imparcial, asegurando que no debe ser fácil acusar a alguien sin una investigación rigurosa: “La justicia tiene que ver por ambos lados y por la verdad, y eso es lo que venimos a hacer ahora. No queremos ni siquiera un castigo para los demás, queremos que se aplique la ley, porque la ley ya existe, solo que no se aplica como se tiene que aplicar”.

Patricio Cabezut y Daniela Parra en la Cámara de Diputados. / Alejandro Isunza

Te puede interesar: Daniela Parra responde a Alexa, tras expresar miedo por la reducción de sentencia de Héctor N

Daniela Parra señala irregularidades en el caso de su padre Héctor ‘N’

Daniela comentó acerca del caso de su padre: “Se sabe que este es un caso que está lleno de corrupción, está lleno de manos negras. Ahora sale más a la luz, pero ya sabíamos que mi papá lleva cuatro años en el reclusorio por una injusticia”.

Asimismo, destacó que su lucha no solo es por su padre, sino por todas aquellas personas que podrían verse envueltas en una situación similar, donde una denuncia sin pruebas concretas pueda llevar a la privación de la libertad de un inocente.

Daniela Parra hace responsable a Poncho Martínez de cualquier cosa que le pase a Héctor N / Instagram: @dannielapr y Facebook: Héctor Parra

¿Héctor ‘N’ perdona a su hija que lo denunció?

Uno de los puntos más impactantes de su mensaje fue cuando reveló que Héctor ‘N’ ha decidido perdonar a su hija que lo denunció.

Según Daniela, su padre no guarda rencor hacia ella, pues considera que ha sido manipulada por su entorno: “Mi papá solo quiere que sepa Alexa que no perdona el contexto y no perdona que lo hayan metido a la cárcel, pero sí perdona el por qué lo hizo ella. Sabemos por qué lo está haciendo y si está amenazada o manipulada, lo que sea, puede hablar con nosotros. No nos cerramos las puertas”.

Daniela también dejó en claro que su familia no tiene intenciones de tomar represalias contra su hermana una vez que su padre salga de prisión:

“No planeamos hacer nada en contra de ella, sólo porque sabemos lo que está viviendo. Se perdona desde el corazón, pero ya”. Daniela Parra

Mira: Daniela Parra asegura que Ginny Hoffman habría pedido dos millones de pesos para liberar a Héctor ‘N’

¿Como ha vivido Daniela Parra el caso de su papá, Héctor ‘N’?

La joven reconoció lo difícil que ha sido este proceso y cómo ha cambiado su vida en los últimos años. Admitió que, al principio, pensó que su padre sería liberado en pocos días, pero con el paso del tiempo ha comprendido la complejidad del caso:

“Pensé que mi papá iba a salir a los dos días y ya han pasado casi cuatro años. Claro que ha sido cansado. No solo mi papá está en la cárcel, se destruyó mi familia, me tuve que poner a trabajar y hacer cosas que de verdad no estaban contempladas”.

Pese a ello, Daniela se mantiene firme y confiada en que la verdad saldrá a la luz.

“Sí, es muy cansado, pero también sé que el resultado va a ser muy satisfactorio”. Daniela Parra

Lee: Daniela Parra alista documental sobre el caso de su papá, Héctor ‘N’