Alexa asegura que ella y Daniela Parra sufrieron trastornos alimenticios por culpa de Héctor ‘N’

Una nueva y delicada acusación se suma al caso de Héctor ‘N’. Esta vez, su hija Alexa habló en una entrevista con el canal Trending New by Monick, donde hizo fuertes revelaciones sobre su convivencia con el actor, quien actualmente enfrenta un proceso legal por abuso se... y corrupción de menores.

La joven no solo habló del presunto abuso físico, sino también de la violencia psicológica que, según sus palabras, marcó su infancia y adolescencia.

Y fue más allá: señaló que los constantes comentarios hirientes de su padre habrían derivado en trastornos alimenticios tanto en ella como en su hermana, Daniela Parra.

Daniela Parra y Alexa Hoffman / Redes sociales

Alexa acusa a su papá Héctor ’N’ de maltratarla psicológicamente

“No solo hubo abuso físico, hubo abuso psicológico brutal. De hecho, Daniela se le unía a ese abuso”, expresó Alexa en entrevista.

Durante la conversación, Alexa recordó algunos de los comentarios más duros que recibió por parte de su padre. Según relató, Héctor ‘N’ solía hacerla sentir insegura con su cuerpo y su apariencia.

“Siempre me decía que dejara de comer porque iba a engordar, que mi mamá no me quería, que prefería al canceroso… así le decía al esposo de mi mamá”, confesó.

Agregó que, incluso, Daniela llegó a sumarse a estos comentarios hirientes en algunas ocasiones.

Uno de los recuerdos que más la marcaron fue cuando su hermana le dijo que sus cejas parecían “pegadas con pegamento y pelos”.

Alexa también narró que su padre jugaba con sus emociones y pensamientos, haciéndola sentir confundida:

“Me decía que estoy fea, que deje de comer, y luego jugaba con todo… con mis pensamientos. Para mí, en su momento, mi papá era mi vida porque afuera todo era odio”.

Alexa Hoffman demanda a Daniela Parra / Redes sociales

Alexa revela que tuvo un trastorno alimenticio al igual que su hermana Daniela

Las declaraciones de Alexa tomaron un giro aún más alarmante cuando reveló que tanto ella como Daniela Parra enfrentaron trastornos alimenticios a raíz de esa dinámica familiar.

“Estas cosas nunca las he dicho por respeto a Daniela.Las dos tuvimos trastornos alimenticios. Ella los tuvo antes que yo”. Alexa

Narró que en una ocasión presenció a su hermana vomitando en la regadera después de comer, y al reportarlo con su padre, este reaccionó con total indiferencia.

“Fui con mi papá y le dije: ‘Creo que Daniela vomitó en la regadera’, y me dijo: ‘Déjala’. O sea, es tu hija, Dios mío, ¿cómo no te va a preocupar? pero cómo le iba preocupar si a mí me decía deja de tragar”.

Alexa aseguró que su hermana padeció anorexia y bulimia, mientras que ella fue diagnosticada con anorexia y estuvo en tratamiento psiquiátrico y en una clínica especializada.

“No lo digo yo, porque luego dicen que me invento las cosas. Estuve en el psiquiatra y en una clínica de trastornos alimenticios”, concluyó

