Alexa opina sobre el novio de Daniela Parra y comparte chisme que le llegó: “Es novio de mi papá”

El conflicto entre las hijas del actor Héctor ’N’ sigue. Alexa, quien denunció a su padre en 2021 por abuso y corrupción de menores, ha generado controversia al hablar sobre su hermana Daniela Parra y la pareja sentimental de ella.

Hace apenas unos días, Alexa publicó un video en el que anunció que emprenderá acciones legales contra su hermana, Daniela Parra, pues considera que ella la revictimizó.

En entrevista con el canal Trending news by Monick, Alexa compartió cómo ha sido su vida desde que comenzó el proceso legal contra su padre, quien desde mayo de 2023 está en prisión.

Alexa Hoffman demanda a Daniela Parra / Redes sociales

Alexa habla del hate que vivió tras denunciar a Héctor ’N’

La joven expresó que ha enfrentado una ola de críticas, sobre todo en redes sociales, donde se le ha tildado de “manipuladora” y “mentirosa”. Sin embargo, dejó claro que ha trabajado en terapia para sanar las heridas y no permitir que el juicio público la destruya.

“No lo vi venir la verdad. Me moría de ansiedad, no podía dormir, lloraba todo el día”, confesó Alexa.

Alexa teme que su papá, Héctor ‘N’, salga de prisión

Alexa relató que el proceso ha sido devastador y que incluso llegó a temer ser rechazada por las personas que la rodeaban.

“Cuando fui voluntaria en el Teletón me daba pavor pensar que la gente me iba a ver como Alexa la loca. En una terapia grupal lo dije: ‘me daba miedo hablar y socializar por si no me creían’”, comentó en la entrevista.

A pesar de las dificultades, dijo que ha aprendido a soltar la necesidad de perdonar, priorizando su bienestar:

“En vez de pensar en si perdono o no, prefiero seguir con mi vida”, declaró. También dejó en claro que no quiere recibir la reparación del daño económico por parte de su padre, pues eso abriría la posibilidad de que obtenga libertad condicional. “Sé que algún día va a salir [de prisión] y no sé de qué sea capaz”.

Alexa expone escandaloso chisme que le llegó del novio de Daniela Parra, ¿el joven es novio de Héctor ’N’?

Durante la entrevista, Alexa interactuó con preguntas del público. Fue entonces cuando un comentario detonó una declaración que rápidamente llamó la atención.

Un internauta le preguntó qué opinaba sobre que el novio de su hermana, identificado como Diego, se parecía a su padre. Alexa comentó:

“Por ahí me llegó un chismecillo... aprendí que si no tengo pruebas no hablo, pero lo voy a decir: Diego, el novio de Daniela, no es su novio, sino el de mi papá. No lo dudo”, comentó en la entrevista.

