Reducen pena de prisión a Héctor N; Daniela Parra no estaba enterada ¿Cuánto tiempo seguirá encerrado?

La situación legal de Héctor ’N’, quien fue denunciado por su hija Alexa por corrupción de menores y abuso, ha dado un giro inesperado luego de haber recibido sentencia por distintos delitos.

Según un comunicado oficial publicado por Alexa en sus redes sociales, el actor recibió una nueva modificación en su sentencia. Sin embargo, Daniela Parra, hermana de Alexa y defensora de su padre, ha respondido que aún no les han informado oficialmente sobre la resolución.

La modificación de la sentencia de Héctor ’N’, denunciado por Alexa de abuso y corrupción de menores

Héctor ’N’ había sido condenado en 2023 a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores. Posteriormente, en marzo de 2024, recibió sentencia de 13 años y 10 meses de prisión por el delito de abuso. Sin embargo, este 13 de enero de 2025, se hizo pública una nueva modificación en su sentencia, la cual indica una reducción en la pena.

De acuerdo con un comunicado de los abogados de Alexa, firmado por su abogada Olivia Rubio Rodríguez, el Tribunal de Alzada de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decidió reducir la condena al actor a 12 años y 6 meses de prisión.

La resolución del juez por el delito de abuso también incluye una multa de 78 mil 885 pesos mexicanos y la obligación de Héctor ’N’ de pagar una reparación de daño de 109 mil 200 pesos. Además, se determinó la pérdida de sus derechos respecto a la víctima.

Mira: Héctor ‘N’ reaparece en una transmisión en vivo de su hija, Daniela Parra

Alexa dio a conocer la información de la reducción de la sentencia a través de un comunicado de sus abogados / Instagram

Reacción de Daniela Parra a modificación de la sentencia de Héctor ’N’

Tras la difusión del comunicado, Daniela Parra, hija del actor y quien ha defendido públicamente a su padre, reaccionó a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Daniela expresó su desconcierto y frustración por no haber recibido una notificación oficial sobre la modificación de la sentencia. “A nosotros no nos dan la resolución pero ya hasta comunicado de prensa hay... ¿Dónde he escuchado esta historia?”, escribió irónica.

Entérate: Sentencia de Héctor N podría aumentar, esto se sabe

Daniela Parra dijo en X que aún no conoce la sentencia / X @DannielaPr

El caso de Héctor ’N’, denunciado por su hija Alexa, que tuvo durante su relación con Ginny Hoffman

Recordemos que el caso de Héctor ’N’ comenzó en 2021, cuando su hija Alexa lo denunció públicamente por abuso y corrupción de menores durante su niñez. El actor fue detenido en ese año y se le dictó prisión preventiva. En 2023, fue condenado por corrupción de menores a una pena de 10 años y medio, y en 2024, se pronunciaron sobre el delito de abuso y emitieron una pena de 13 años y 10 meses. Sin embargo, este 2025 se determinó un ajuste en la sentencia a 12 años 6 meses de prisión.

Cabe señalar que en diciembre de 2024, la abogada del actor, Samara Ávila, adelantó que estaban apelando la sentencia por el delito de abuso ante las autoridades, buscando precisamente una reducción de la sentencia, aunque lo que querían era una reducción aún mayor o incluso la absolución. Aunque Ávila admitió que la absolución era poco probable, dejó claro que el caso seguía abierto y que el equipo legal estaba trabajando para modificar la sentencia.

Por si no lo viste: Daniela Parra habla del proceso legal de su padre Héctor N y revela que pasará otra Navidad lejos de él