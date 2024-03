Héctor ‘N’ reaparece en una transmisión en vivo de su hija, Daniela Parra

El pasado viernes 15 de marzo, se llevó a cabo una audiencia en el Reclusorio Oriente en la que se dictó una nueva sentencia al actor Héctor ‘N’ de 13 años y 10 meses de prisión por los delitos de corrupción de menores y abuso s3xual tras ser denunciado por su hija Alexa en 2020. Esta nueva resolución fue dictada luego de que la defensa del actor apeló la sentencia previa que era de 10 años y 6 meses.

En medio de este giro en el caso, Daniela Parra, hija del actor que ha dado seguimiento a su defensa, declaró que agotarían todos los recursos y la abogada de Héctor, Samara Ávila, mencionó que interpondrán un amparo ante el nuevo dictamen de las autoridades.

Héctor ‘N’ reaparece en redes sociales

La tarde de este lunes 18 de marzo, Daniela Parra hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales y anunció que se trataba de una “sorpresa con mucho amor”.

Luego de dar unos minutos para esperar que la gente se conectara al ‘en vivo’, la joven reveló que estaba en una llamada con su padre a quien puso en altavoz para que toda la audiencia escuchara su voz. El actor inició agradeciendo por las muestras de apoyo del público a él y a su hija. Recordemos que el pasado fin de semana la ganadora de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, organizó una venta de garage para recaudar fondos.

“Hola a todos desde el Reclusorio Oriente los saluda Héctor… No encuentro las palabras para agradecerles a todos… que crean en mí, que nos apoyen. No hay palabras que existan para poderles agradecer de todo corazón… justamente por todos ustedes es que me mantengo de pie y me mantengo fuerte porque hoy mismo reitero y lo mantengo, con el corazón en la mano, soy inocente de todo lo que pretenden hacer que se vea culpable”.

Héctor ’N’ le manda un mensaje a Yolanda Andrade y Maryfer Centeno

Además, el actor mandó un mensaje a la conductora Yolanda Andrade quien se hizo presente en la venta organizada por Daniela y también a la grafóloga Maryfer Centeno: “Quiero (hacer) un agradecimiento especial a Yolanda Andrade, me enteré de lo que hizo… que acabó con la producción de tamalitos… muchísimas gracias, Yolanda. A Maryfer Centeno que no se ha despegado, también te agradezco con el alma y el corazón el apoyo para Dani”.

De acuerdo con las palabras de Daniela Parra, el objetivo de la transmisión en vivo era que el público escuchara de viva voz del actor que se encuentra bien.

Héctor así lo dijo: “Yo aquí me mantengo fuerte y nada ni nadie, por más que pretendan, por más que quieren tumbarme y debilitarme; hoy menos que antes”.

Héctor le agradeció a Yolanda por el apoyo / Clasos/Instagram: @Yolandaamor/Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué hará Héctor ’N’ ahora?

Respecto al desarrollo del caso el actor relató que llevarán al caso “hasta donde tope” pues destacó que hace tiempo en las audiencias “le hicieron el abreviado y que pagara una cantidad y que diera una disculpa pública y que ahí terminaba todo y como la verdad está con nosotros… a pesar de que me dijo el juez en ese momento ‘pues es que esto va a seguir, va a ser un juicio muy largo’, que venga, no me importa lo que venga porque yo sé que la verdad es nuestro escudo”.

Daniela hizo una transmisión en vivo y habló con su papá / Instagram: @dannielaprm/ Facebook: Héctor Parra

En la publicación de Instagram que ya cuenta con más de 6 mil reacciones del público, se pueden leer comentarios de apoyo: “Hasta yo chillé de escucharlo”, “Fue lo máximo escuchar a tu papá”, “Tienen todo un ejército apoyándolos”, “Me sorprende la actitud de tu papi”, “Uff, que fuerza de ambos. Un fuerte abrazo y aquí no hemos dejado de rezar el salmo 91”.