¿Daniela Parra demandará a su hermana, Alexa, por difamación? Ella dice: “Podemos denunciar”

Hace algunas semanas, Alexa anunció que tomaría acciones legales en contra de su hermana, Daniela Parra, pues considera que esta última la ha revictimizado en las demandas que interpuso contra su padre, Hector ‘N’, por abuso y corrupción de menores, delitos por los que actualmente él se encuentra en la cárcel sentenciado.

Y es que, en palabras de la hija menor de Héctor ‘N’, Daniela se convirtió en un “tentáculo de su depredador” y solo se ha dedicado a atacarla desde que decidió alzar la voz, pese a que, presuntamente, vivió lo mismo que ella.

Si bien, en un principio, la ganadora de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ dejó ver que no le interesaba lo dicho por su hermana y hasta se burló en redes sociales, recientemente habló sobre la posibilidad de contrademandar. También dio a conocer cuál es la postura de su padre en todo este asunto.

¿Daniela Parra contrademandará a Alexa por lo que ha dicho sobre ella y su padre, Héctor ‘N’?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Daniela Parra sostuvo que aún no le ha llegado una notificación judicial por la demanda que Alexa dijo que va a interponer en su contra. No obstante, señaló que su hermana no tiene motivos para proceder legalmente.

También puntualizó que, “si de demandas se habla”, ella podría ejercer acciones legales en su contra por “difamación”. Esto, debido a que ha dicho públicamente que su padre, presuntamente, también la tocó sin su consentimiento.

Daniela Parra “Nosotros sí somos los primeros que podemos denunciar por todo lo que están diciendo. Entonces, mejor que ya le bajen porque, bueno, ellas sí están difamando. No, para nada, (no he recibido una notificación)”

¿Qué dijo Héctor ‘N’ sobre la demanda de Alexa en contra de Daniela Parra?

Daniela Parra mencionó que su padre, Héctor ‘N’, ya estaba enterado de la demanda que quiere interponer Alexa en su contra. De acuerdo con la joven, el presentador se sorprendió muchísimo por toda esta situación.

“Está muy sacado de onda porque ver cómo mienten tan fácil, cómo es tan fácil para ellas decir cosas que ni les corresponde, ni tienen idea si son ciertas o no. Eso demuestra la capacidad que tienen para mentir”, sentenció.

¿Héctor ‘N’ abusó de su hija, Daniela Parra?

Sobre si son ciertas las declaraciones de Alexa sobre el presunto abuso que también habría vivido a lado de su padre, Daniela Parra negó todo y tachó las palabras de su hermana como “meras babosadas”.

Pese a que dice no haber sufrido alguna clase de acciones impropias por parte de Héctor ‘N’, la joven actriz manifestó que, si fueran verdad, decirlo o no es algo que solo le corresponde a ella.

“Hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza y, si en dado caso que fueran ciertas, son cosas que me corresponden a mí hablarlas, nada más. Las que andan difamando son ellas a nosotros, no al revés”, indicó.

Para finalizar, sostuvo que, a diferencia de la opinión de su hermana, “no lucra” con el proceso legal de su padre, resaltando que tanto ella como su padre se han esforzado para poder solventar todos los gastos relacionados con abogados y la manutención en prisión.

¿Por qué Daniela Parra defiende a Héctor ‘N’?

Desde que Héctor ‘N’ fue detenido en 2021 tras la demanda de Alexa por abuso y corrupción de menores, Daniela Parra ha defendido la inocencia de su padre y ha sido su principal portavoz ante los medios de comunicación.

La joven sostiene que su hermana está siendo manipulada por su madre, Ginny Hoffman, quien, presuntamente, nunca aceptó la ruptura con Héctor. Incluso, luego de que su padre fuera sentenciado, Daniela ha hecho todo lo posible para poder sacarlo de prisión.

En 2021, Héctor ‘N’ fue detenido. En 2023, Héctor ‘N’ fue condenado a 10 años y medio por el delito de corrupción de menores. Un año después, fue sentenciado a 13 años y 10 meses por el delito de abuso sexual. Hace unos meses, la condena se ajustó a 12 años y medio.

