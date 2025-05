Alexa demanda a Daniela Parra, su hermana, por revictimizarla; ella responde: “Hasta donde tope”

Daniela Parra y Alexa continúan en la disputa, tras la acusación de esta última a su papá, Héctor ‘N’, de corrupción de menores y abuso sexual, delitos por los que ha sido sentenciado.

En esta ocasión, las redes sociales explotaron. Alexa, hija de Ginny Hoffman, anunció que denunció a Daniela Parra por revictimización y ataque mediático a lo largo de todo su proceso legal.

¿Por qué fue detenido Héctor ‘N’, papá de Alexa y Daniela Parra?

Cabe recordar que el caso legal contra el actor Héctor ‘N’ ha generado una profunda división familiar y un intenso debate público en México.

Acusado por su hija menor, Alexa, de corrupción de menores y abuso sexual, el actor fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores en 2023, y en 2024, fue condenado a 13 años y 10 meses por abuso sexual. Tras una apelación, pero en enero de 2025, la sentencia fue reducida a 12 años y seis meses .

¿Por qué demandó Alexa a su hermana Daniela Parra?

El 11 de mayo de 2025, Alexa anunció en una transmisión en vivo en YouTube que ella por conducto de su abogada, Olivia Rubio, interpuso una demanda contra su media hermana, Daniela Parra. La demanda se basa en acusaciones de violencia digital y mediática. Argumentó que Daniela ha difundido información que la revictimiza y que podría constituir delitos bajo la Ley Ingrid y la Ley Olimpia. Esto por el documental que llevaría a cabo sobre el caso de Héctor ‘N’.

“Hola, soy Alexa Hoffman y para los que no me conocen soy sobreviente y víctima y corrupción de menores y logré, después de mucho tiempo, que se hiciera justicia. Con lo que no contaba, además de enfrentar ese proceso, me iba a enfrentar con la revictimización, no solo de los medios de comunicación, sino también ha sido de mi propia hermana, que solamente se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”. Alexa

“Daniela, al principio yo entendí y pensé que me estabas atacando por miedo a que se supiera tu propia historia y todo este tiempo he decidido callarme para protegerte… Te he seguido protegiendo con mi silencio, pero ya no... Sabes que le mandé un mensaje por messenger a mi papá defendiéndome y defendiéndote, diciendo que no estaba bien lo que hacía y que yo ya no me iba a dejar, pero también te defendí a ti… Tú solo me has atacado siempre”, dijo.

La hija de Ginny Hoffman presentó un contundente mensaje que le envió a su padre, para explicarle las razones por las cuales se alejó de él.

Aseguró que siempre buscó defender a su hermana. Sin embargo, ella nunca quiso ver lo que en realidad pasaba con su padre y los tratos inadecuados que tenía con ellas cuando eran unas niñas.

Expresó que, aunque lo niegue, ella está dispuesta a mostrar las pruebas de sus declaraciones en el juzgado, en las que admitió que durmió en varias ocasiones con su padre.

“Tú dices que siempre fue un pan de Dios y un gran padre. ¿Te acuerdas cuando nos encerrábamos en el baño, cuando les pegaba a las perritas, cómo nos daba pavor y hasta le poníamos seguro a la puerta, que huíamos de él por lo loco que se ponía, que se ponía a pegarles? También se te ha hecho normal que, siendo mayor de edad, tu papá siempre se metía con tu hermana chiquita a bañarse, cuando yo tenía 12 o 13 años”. Alexa

“Has logrado manipular a mucha gente; pero no lo lograste con el juez. No sé si te acuerdes de todas las mentiras que dijiste, no las pudiste sostener ante un juez… Cuando dijiste que tú jamás dormiste con mi papá y que no había forma de que yo pudiera dormir con él, pero en tu misma declaración escrita dijiste que tú dormías con él en un colchón”, comentó.

“Hoy te denuncio porque no me quedó de otra, porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale, porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo… Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar, porque solamente hemos sido presas de un depredador”. Alexa

Así lo dijo Alexa:

¿Qué contestó Daniela Parra a la demanda de Alexa?

Las declaraciones de Alexa no pasaron desapercibidas por nadie. Por esta razón, Daniela lanzó un contundente mensaje a través de su cuenta de ‘X’.

“Lo único que confirmo con ese video… es el cocowash que le andan manejando desde hace AÑOS. Chanfle, ni modo”. Daniela Parra

Además, externó que ella no tiene miedo a las denuncias de su hermana. Incluso, le pidió a la abogada que:

“Mejor póngase a trabajar en vez de estar viendo videos de YouTube… Y hasta donde tope!!! No les tengo miedo”, escribió.

Por otro lado, Daniela publicó un video en el que externó lo que siente ante esta denuncia.

“Imagínate odiarme, quererme demandar y yo aquí bien a gusto con mi panecito con dulce de leche que me mandó una seguidora. Y ni modo”. Daniela Parra

Lo anterior aunado al tema ‘A quién le importa’ de Thalía.

Como era natural, hubo comentarios divididos ante esta controversial situación. Algunos celebraron la acción de Alexa y externaron que “le creen”. Así como otros exigieron justicia por Héctor ’N’ y le enviaron mucha fuerza a Daniela Parra por la postura de su media hermana.