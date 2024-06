Así respondió Daniela Parra a la tía de Ginny Hoffman que la llamó “tamalera”

La tía de Ginny Hoffman, Edith Adler, que aseguró que Daniela sufría de síndr0m3 de Estocolmo por lo que sigue defendiendo a su padre Héctor ’N’, volvió a generar indignación en redes sociales al hablar nuevamente de Daniela Parra. En una reciente transmisión en vivo, se refirió a ella como tamalera.

Edith Adler, en un tono despectivo, llamó “tamalera” a Daniela Parra mientras defendía de ataques en redes a la hermana menor de la joven: “Mi niña... no necesita ponerse maquillaje. Ella es preciosa naturalmente, no necesita ponerse ni lápiz labial porque ella es bonita natural y no tiene nada que aprenderle a la tamalera. Así que ya déjenla en paz”, comentó.

El comentario de Edith, tía de Ginny Hoffman, fue criticado por muchos usuarios en redes, que desaprobaron la manera en la cual se expresó de Daniela Parra.

Daniela Parra responde a tía de Ginny Hoffman

En un encuentro reciente con la prensa, Daniela Parra reaccionó a esta nueva polémica. La hija de Héctor ’N’ respondió a Edith Adler:

“Sí soy, también soy licenciada, también soy emprendedora, también gané un reality, y aquí vamos a estar (musical de RBD) y que me sigan viendo”, respondió Daniela Parra, quien continúa con su emprendimiento ‘Tamalitos Chidos’ que surgió con la intención de apoyar a su padre en la defensa legal.

Daniela Parra se alista para su debut como actriz

Mientras la defensa legal continúa, Daniela Parra debiutará como actriz en el musical de RBD, donde compartirá escenario junto a Belinda y Drake Bell. La ganadora de ‘Las estrellas bailan en hoy’ reveló que no puede dar más detalles del proyecto, pero aseguró que “va a estar muy padre todo lo que viene (…) lo único que puedo decirles es que vamos a andar muy rebeldes”.

En TVNotas, en exclusiva, te anunciamos que el musical de RBD, estrenará el próximo mes de octubre en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. Se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre esta nueva producción.

