¿Héctor ‘N’ reaccionó a su supuesto romance con el novio de Daniela Parra? La joven comparte llamada en vivo

El conflicto entre Daniela Parra y Alexa, hijas del actor Héctor N, ha vuelto a acaparar los reflectores. Luego de que trascendió que la hija de Ginny Hoffman demandaría a su hermana por revictimizarla, la situación entre ellas ha encendido las redes sociales.

Cabe señalar que Alexa contó lo que ella llamó ‘chisme’ de que el novio de Daniela Parra, su hermana, tendría un romance con Héctor ’N’, su papá. Estas fuertes declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales.

“Por ahí me llegó un chismecillo... Aprendí que si no tengo pruebas no hablo, pero lo voy a decir: Diego, el novio de Daniela, no es su novio, sino el de mi papá. No lo dudo”, dijo la joven.

Alexa Hoffman demanda a Daniela Parra / Redes sociales

¿Qué respondió Daniela Parra sobre los rumores de que su novio tiene una relación con Héctor ’N’, su papá?

Poco después de que se viralizó el video con las declaraciones de la hija de Ginny Hoffman, Daniela Parra rompió el silencio y, en compañía de su novio Diego, respondió a las acusaciones lanzadas en su contra.

“Oye, ¿qué opinas de que dicen que eres novio de mi papá?”, dijo Parra, entre risas.

Y Diego, su novio, respondió: “Ya me descubrieron”.

¿Héctor ’N’ respondió a los rumores de una relación con el novio de Daniela Parra, su hija?

Ahora, Daniela Parra compartió en redes sociales la conversación por videollamada que sostuvo con su padre junto a su novio, Diego.

El actor, desde prisión, comentó que se encontraba más que presentable. Incluso, señaló que estaría muy “guapetón”.

Eso no es todo, compartió que le encantaría ya estar libre. Sin embargo, se ha mantenido estable anímicamente en prisión.

Daniela Parra / Redes sociales

“Ya me quiero ver allá afuera… Estoy muy bien, afortunadamente, de salud… Emocionalmente, pues, echándole todos los ánimos. El ‘cocowash’, como siempre digo, la vida es actitud. Entonces, de repente, uno quiere que las circunstancias se adapten a uno… Yo aquí he aprendido que uno se tiene que adaptar a las circunstancias”, dijo Héctor.

Aunque no habló directamente de lo que se dice de él y el novio de su hija, sí remarcó cómo se siente de que lo culpen de algo de lo él se dice inocente.

“Emocionalmente, sí se truena uno porque el tiempo pasa y todo ese rollo y tal. De repente vienen las frustraciones, los corajes… La vida es actitud y depende de uno… En uno está la decisión. Me cuesta el mismo trabajo o más, pasarla mal o buscar pasarla lo mejor posible. Cuando uno sabe que es inocente de lo que lo culpan, sí da mucho coraje... Ya son casi cuatro años aquí y, de verdad, los gastos no paran”. Héctor ‘N’

Héctor N transmisión en vivo / Redes sociales

¿Héctor ’N’ retomará su carrera en la actuación?

Además, respondió a la posibilidad de retomar su carrera como actor de telenovelas al salir de la cárcel.

“No tengo idea de qué quiero hacer saliendo de aquí. Obviamente, abrazar a mi gente, a mis amigos. Lo que más me urge es sentir el apapacho y el cariño de toda la gente que he recibido, vía mensaje o telefónica, pero lo que más me urge es que me apapachen y me abracen”, concluyó.

Héctor N transmisión en vivo / Redes sociales

¿Por qué está preso Héctor ’N’?

Cabe recordar que Héctor ’N’ fue acusado por su hija menor, Alexa, de corrupción de menores y abuso sexual. Después de un juicio en tribunales, fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores en 2023, y en 2024, fue condenado a 13 años y 10 meses por abuso sexual. Tras una apelación, en enero de 2025, la sentencia fue reducida a 12 años y seis meses.

La defensa legal del actor ha anunciado que recurrirá a la sentencia, y por su parte, su hija Daniela Parra ha hecho públicas sus críticas y desacuerdo con la decisión del tribunal.

Así lo dijo Héctor ‘N':