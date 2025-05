Pati Chapoy reclama a Alexa por demandar a Daniela Parra: “Ojalá veas el resentimiento, la rabia” VIDEO

Tras las recientes declaraciones en redes sociales de Alexa, quien demandó a su hermana, Daniela Parra, por revictimizarla a raíz del caso de corrupción de menores y abuso por el que fue sentenciado su padre, Héctor N, Pati Chapoy lanzó contundente llamado a Alexa y le pide reconsiderar: “Ojalá estés viendo en ti el resentimiento, la rabia”. ¿Por qué dijo esto Pati? Te contamos.

Alexa Hoffman demanda a Daniela Parra / Redes sociales

¿Qué le dijo Pati Chapoy a Alexa por demandar a Daniela Parra?

Siguen en la conversación los señalamientos de Alexa en contra de su hermana, Daniela Parra, en los que advirtió que la demandaba por revictimizarla en el caso de corrupción de menores y abuso del que acusó a su papá, Héctor N, quien está en la cárcel sentenciado por esos delitos. Alexa le dijo a Daniela que sacaba ventaja del caso, en el que Parra ha defendido a su papá e incluso prepara un documental con su versión de los hechos.

La conductora de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy explotó frente a este nuevo desarrollo en el caso entre las hermanas. Hizo un contundente llamado a Alexa. La presentadora puso en duda que el “show” del caso le represente una entrada de dinero a Daniela, como dijo Alexa: “No hay forma”, aseguró Chapoy.

Pati admitió que Alexa tiene todo el derecho de decir, demandar y hacer lo que ella quiera. Sin embargo, le mandó un contundente mensaje a la joven denunciante: “Pero ojalá, Alexa, estés viendo en ti el resentimiento, la rabia, que estás diciendo”.

No obstante, la conductora de ‘Ventaneando’ se deslindó de tomar partido por alguna de las involucradas en el escándalo: “Yo no sé quién tenga la razón. No me interesa averiguar. Lo único que deseo es que tanto tú como tu hermana vivan en paz. Lleven una buena vida ambas, ya sea separadas, juntas, como sea. Pero paren esto. No lo llevan a ningún lado bueno”, concluyó Pati Chapoy.

Así lo dijo (en el min 14:53):

¿Por qué Alexa demandó a su hermana, Daniela Parra?

El 11 de mayo de 2025 Alexa compartió un en vivo a través de Youtube en el que declara que interpuso una demanda en contra de su media hermana, Daniela Parra, mediante su abogada Olivia Rubio. Señaló a Daniela por violencia digital y mediática al revictimizarla, a raíz del caso de Héctor N, padre de ambas. Mientras que Alexa lo acusó de corrupción de menores y abuso cuando era niña, Daniela lo ha defendido y anunció hace poco que quiere hacer un documental con su versión de los hechos.

En dicho documental, la medio hermana pretende exponer pruebas y evidencia a favor de su padre, Héctor N, quien desde 2021 se encuentra está preso y fue sentenciado por el delito de corrupción de menores a 10 años 6 meses, y por abuso fue condenado a 12 años y seis meses. Esto último está en apelación.

Hace unos días, Alexa arremetió contra Daniela Parra: “Solamente se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”.

Alexa Hoffman demanda a Daniela Parra / Redes sociales

En el en vivo que Alexa también difundió en video en sus redes sociales, sostiene que durante mucho tiempo guardó silencio para proteger a su hermana, e incluso leyó y mostró una conversación con Héctor N en messenger que lo probaba. No obstante, la hija de Ginny Hoffman señaló que Daniela siempre la ha atacado.

De igual forma, la joven puntualizó que su hermana nunca midió la gravedad de los comportamientos que su padre tenía con ellas cuando eran niñas, por lo que está dispuesta a mostrar las pruebas de las declaraciones en el juzgado donde Daniela Parra admite haber dormido en el mismo colchón que su padre.

Asimismo, Alexa echó en cara a su hermana otros episodios turbulentos de su niñez, como cuando ambas se encerraban en el baño porque Héctor N golpeaba a sus perritas, o cuando el condenado a prisión se bañaba junto con la joven demandante a sus 12 o 13 años de edad.

La hija de Ginny Hoffman concluyó:

“Hoy te denuncio porque no me quedó de otra, porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale, porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo… Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar, porque solamente hemos sido presas de un depredador”. Alexa

¿Que dijo Daniela Parra de la demanda de Alexa por revictimizarla?

Frente a lo dicho por Alexa, Daniela Parra respondió casi de inmediato y reaccionó en su cuenta de ‘X’ con una declaración que no fue directa: “Lo único que confirmo con ese video… es el cocowash que le andan manejando desde hace AÑOS. Chanfle, ni modo”.

De igual forma, Daniela hizo un video en TikTok en el que se le puede ver comer un pan despreocupadamente, acompañado del texto: ““Imagínate odiarme, quererme demandar y yo aquí bien a gusto con mi panecito con dulce de leche que me mandó una seguidora. Y ni modo”.

Finalmente, Daniela Parra, quien defiende a su padre Héctor N, volvió a arremeter en ‘X’ respondiendo a un comunicado de la demanda en su contra, asegurando que no tiene miedo, al mismo tiempo que instaba a la abogada de su hermana menor: “Mejor póngase a trabajar en vez de estar viendo videos de YouTube… Y hasta donde tope!!! No les tengo miedo”, concluyó la joven.