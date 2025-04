Daniela Parra alza la voz por su padre Héctor ’N’ en documental: “Estamos en el camino correcto”

Daniela Parra, conocida por su participación en el reality ‘Las estrellas bailan en hoy', pero sobre todo por su incansable defensa de su padre, el actor Héctor ‘N', ha anunciado el inicio de la producción de un documental que abordará la vida y el proceso legal de su progenitor. Héctor ‘N’ fue sentenciado a 12 años y medio, por corrupción de menores y abuso sexual, tras la denuncia de su hija menor, Alexa, en 2021.

A través de sus redes sociales, Daniela compartió la noticia con un mensaje cargado de emoción y determinación.

“Porque esto merece ser contado, con pruebas, evidencias y todo el respaldo legal, pero, sobre todo, con la verdad. Después de mucho trabajo y esfuerzo, por fin hemos logrado dar forma a lo que antes solo eran ideas, sueños y planes. Hoy, con confianza y emoción, podemos finalmente decir: comenzamos”, escribió hace unos días Daniela en su Instagram.

Mira: Patricio ‘N’ y Daniela Parra exigen justicia en marcha: “Alto a las falsas denuncias”

Daniela Parra arranca grabaciones del documental de su papá Héctor ‘N’ / Alejandro Isunza

Héctor ‘N’ compartirá su versión en documental

Héctor ‘N’ se encuentra en prisión tras ser sentenciado por corrupción de menores y abuso sexual, en contra de su hija Alexa. En 2023, el padre de Daniela Parra y Alexa fue condenado a 10 años y medio por el delito de corrupción de menores. Posteriormente, en abril de 2024 fue condenado a 13 años y 10 meses por el delito de abuso sexual. Hace unos meses, la condena se ajustó a 12 años y medio. Su hija Daniela, quien defiende su inocencia desde hace 4 años, afirmó a la prensa que el documental busca dar visibilidad a las presuntas irregularidades del proceso y permitir que su padre tenga una plataforma para contar su versión.

“Mi papá sí merece ser escuchado. Es hora de que su voz, su lucha y su verdad lleguen al mundo. Y, aunque justo en este momento mi papá siga privado de su libertad, estamos plenamente confiados en que eso cambiará pronto”, aseguró. Daniela Parra

En este sentido, la producción del documental también incluirá un testimonio directo de Héctor ‘N’ , ya que, según Daniela, él es la parte central de esta historia.

“Sí, claro, estará su testimonio, porque él es la parte central de este documental. No soy yo, no es mi abogado, es él. Aunque está dentro (de la cárcel), por ahora, nosotros vamos a ser su voz, pero esperamos que estando afuera él continúe con esto”, explicó.

Ya comenzó el rodaje del documental sobre Héctor ‘N’ / Redes sociales

Daniela Parra tramita permisos para grabar en prisión

Daniela, quien incluso ha transmitido a su papá en vivo desde la cárcel, reveló que están gestionando los permisos necesarios para que el equipo de producción pueda ingresar cámaras a la prisión y realizar una entrevista con su padre.

“Están en eso”, dijo, con lo que dejó ver que la producción avanza con pasos firmes y esperan que este material sirva para contar la historia de Héctor ‘N’.

“En realidad, lo que queremos hacer con este documental es que no se vuelva a repetir esta historia. No es una prueba en sí. Es contar todo lo que hemos vivido, contarlo él desde su propia voz, contar cómo ha sido el proceso. Estamos confiados en que cuando salga el documental, ya esté (Héctor ‘N’) afuera”, expresó. Daniela Parra

Daniela Parra opina sobre su hermana, Alexa, y el feminismo

Durante sus declaraciones, Daniela también habló sobre su relación con su hermana y su postura sobre el feminismo. Reconoció que ha tenido amistades que han sido un apoyo fundamental en este proceso, pero también señaló que algunas mujeres han utilizado el movimiento para dañar a otros. En marzo participó con Patricio N, acusado también de abuso a sus hijas, en una manifestación para poner alto a las denuncias falsas.

“Tengo muchas amigas que sí han pasado por lo mismo y merecen alzar la voz y hacer todo lo que hacen, pero también hay otras mujeres que lo han desvirtuado y lo están usando a su favor”.

Algunas me han hecho daño. Me encantaría tener a mi hermana y estar con ella, pero han roto esa confianza. Aun así, mis amigas me han ayudado a volver a confiar. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el movimiento; el feminismo es un movimiento importante”, dijo Daniela Parra

Sobre su relación con su hermana, Daniela confesó que ha aprendido a dejar atrás lo que alguna vez fueron.

“Extrañaba lo que éramos y lo que fuimos, pero hoy ya no la extraño. Aprendí que en mi vida no existe. Nuestra familia es de este tamaño. Hoy en día ya se acabó". Daniela Parra

A pesar de ello, admitió que en algún momento ella y su papá extrañan a Alexa, pero con el tiempo se olvidará. “Sí la llego a extrañar, claro, pero mientras más pasa el tiempo y mientras más (Héctor ‘N’) ha visto que ella estaba duro y con el dedo en el renglón… pero con el tiempo se le va a pasar. Extraña lo que fuimos, la recordamos con cariño. La de hace mucho tiempo”, agregó.

Daniela Parra mensaje tras declaración Alexa / Redes sociales

Mira: Héctor ‘N’ aparece en transmisión en vivo desde la cárcel; da detalles sobre su caso y qué sigue

Héctor ‘N’ sorprendido con apoyo del público en su caso

Daniela también aseguró que su padre está incrédulo por el apoyo que ha recibido de muchas personas, aunque en la cárcel le cuesta dimensionarlo.

“La verdad es que no lo dimensiona. Le he dicho, le he mostrado mensajes, pero no lo dimensiona. Dentro de la cárcel, no lo ve y me dice: ‘Estás loca. Deben ser dos personas’, y le digo: ‘No, pa, de verdad mucha gente está contigo’”, relató.

Finalmente, agradeció a quienes han confiado en la inocencia de su padre Héctor ‘N’ y se han solidarizado con su causa.

"Él no puede estar más agradecido y yo también. Que crean en mi papá, que crean en mí, y estoy agradecida de que, aunque no me conozcan, la gente nos crea. Eso quiere decir que estamos en el camino correcto”, concluyó Daniela Parra.

Mira: Héctor ’N’ cambia de opinión; ya no quiere reconciliarse con Alexa ni pagarle, según Daniela Parra