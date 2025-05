Alexa acusa a su exabogado de intento de soborno durante peritaje en caso de Héctor ’N’

En una reciente entrevista con la periodista Monick para su canal de YouTube, Alexa, hija del actor Héctor ’N’, rompió el silencio sobre uno de los episodios más delicados del proceso legal que enfrenta en el que lo denunció por corrupción de menores y abuso en 2021.

¿Por qué Alonso Beceiro abandonó el caso de Alexa, hija de Ginny Hoffman?

En junio de 2021, el abogado Alonso Beceiro aseguró a ‘De primera mano’ que decidió retirarse del caso de Alexa contra Héctor ’N’ debido a la presunta falta de pruebas contundentes y supuestas presiones para manipular el proceso legal. El abogado mencionó que nunca recibió pago por sus servicios, ya que aceptó el caso pro bono. La combinación de la falta de compensación y lo que él señaló como irregularidades lo llevaron a concluir que no podía continuar representando a las demandante

Ahora, Alexa da su versión y lo acusa públicamente un presunto intento de soborno durante una etapa clave del juicio: el peritaje psicológico.

Alexa, hija de Ginny Hoffman revela cómo conoció a su exabogado Alonso Beceiro

Alexa aseguró que su segundo abogado, Alonso Beceiro fue contactado por su madre, quien lo ubicó gracias a que sabía que trabajaba con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, aclaró que este último no se los presentó directamente. Desde el inicio, algo no le cuadraba en la manera de actuar del abogado.

“No nos lo presenta Gustavo Adolfo, pero mi mamá lo ubicó por él. Vio que era el abogado de Gustavo y checó la manera para llegar a su despacho. Dijo que sí, que llevaba nuestro caso y que íbamos muy bien recomendadas por Gustavo. Desde ahí estuvo extraño”, comentó Alexa.

Alexa Hoffman demanda a Daniela Parra / Redes sociales

Alexa revela por qué dejó su exabogado, Alonso Beceiro, que la defendía en el caso contra su papá Héctor N

La joven detalló que cuando llegó el momento del peritaje psicológico, el trato que recibió fue absolutamente inapropiado por parte de la especialista. El examen se dividió en dos sesiones, pero tras la primera, Alexa se sintió tan incómoda que decidió contárselo a su mamá.

“Después se hizo el dictamen psicológico, entré con la psicóloga y la trata fatal. Haz de cuenta, cuando te hacen un peritaje te dicen, te tienen que ir guiando y haciendo preguntas. Esta mujer se sentó y: ‘A ver qué pasó, qué haces aquí’ y yo de: ‘Pregúntame’”.

Su incomodidad no fue tomada con seriedad en ese momento. Según relató, una de las abogadas del equipo de Beceiro le aseguró que no pasaba nada, y más adelante se enteró del motivo: supuestamente ya había un acuerdo económico con la perito.

“Le dije a mi mamá: ‘No me gustó con ella’ y le dijo a una de las abogadas que trabaja con Beceiro que no me gustó y ella me dijo que no pasaba nada. Ya después me enteré por qué no pasaba nada: porque habían negociado con ella que le íbamos a pagar para que dijera que sí”.

Alexa revela cómo fue su infancia y adolescencia con su padre Héctor N / Instagram: @alexa

Alexa, hija de Ginny Hoffman asegura que su exabogado quería dar dinero a la perito

Alexa fue contundente al denunciar que el abogado les solicitó una suma de dinero a cambio de un resultado favorable en el peritaje, pero por ética Alexa fue firme en que no pagaría para manipular el peritaje a su favor.

“Beceiro nos pidió 25 mil pesos para que el peritaje saliera a mi favor. Entonces le dijimos: ‘No lo tenemos y si lo tuviéramos, no’. Y nos dijo: ‘Entonces el peritaje no va a salir bien’”. Poco después, el resultado del dictamen fue entregado por Beceiro con total frialdad. Esto dejo a Alexa devastada.

“Otro día nos citó a su despacho y nos avienta el papel y nos dice: ‘Se los dije. Ya salió negativo’”.

Alexa también reveló que, tras este evento, descubrió que su carpeta de investigación había sido abandonada durante meses sin que ella lo supiera. Esta situación, sumada al mal manejo del caso, la llevó a una profunda crisis emocional.

“Entré en crisis porque decía: este abogado no está haciendo nada. Meses y meses, me mandan llamar de la Fiscalía que si iba a continuar con la denuncia. Sí, ¿por? Es que tu carpeta lleva abandonada meses. Tenías un citatorio y no viniste”.

Las fuertes declaraciones de Alexa abren una nueva etapa en el caso que ha mantenido a la opinión pública dividida y que, con estos nuevos testimonios, suma una nueva capa de polémica.

