¿Melenie Carmona reaccionó al divorcio de Alicia Villarreal, su mamá, y Cruz ‘N’?

El pasado 6 de agosto, Alicia Villarreal, de 53 años, confirmó oficialmente su divorcio de Cruz ‘N’, tras 22 años de matrimonio, dos hijos en común y una demanda por presunta violencia intrafamiliar. La noticia no pasó desapercibida en los medios y entre los seguidores de la cantante. Ahora, generó total revuelo el reciente mensaje de Melenie Carmona, la hija de Arturo Carmona y la cantante, quien ha mantenido una relación cercana con Cruz. ¿Reaccionó?

¿Cómo reaccionó Melenie Carmona al divorcio de Alicia Villarreal, su mamá, y Cruz N?

Melenie Carmona, de 26 años, se ha mantenido al margen sobre la disputa legal entre Alicia Villarreal, su mamá, y Cruz ‘N’. Sin embargo, tras la confirmación del fin del matrimonio de la cantante y el padre de sus hermanos, la joven lanzó un misterioso mensaje en redes sociales, el cual no pasó desapercibido.

En una historia de Instagram, compartió una imagen de la cuenta @espirituspositivos, la cual presentaría una reflexión sobre lo que está fuera de su control y lo que sí puede manejar.

Aunque Melanie Carmona no habló directamente del reciente anuncio de Alicia, su mamá, con respecto a su divorcio oficial con Cruz ‘N’, algunos usuarios consideraron que podría ser una reacción o indirecta con respecto al escándalo mediático que enfrenta su familia.

Lee: Arturo Carmona revela el engaño que vivió con Alicia Villarreal y se enteró hasta el día de su boda

Melenie Carmona post IG / IG: meleniecarmona

¿Melenie Carmona dedica canción en redes sociales al divorcio de Alicia Villarreal y Cruz ‘N’?

Otro de los momentos que captó la atención de los seguidores fue una historia en Instagram donde Melenie aparece cantando “Baby nueva” de Bad Bunny. La letra, que incluye frases como “Yo te deseo el bien, te deseo lo mejor / Y lo mejor ya te pasó”, desató especulaciones sobre si se trataba de una indirecta dirigida a Cruz ‘N’ o un mensaje de apoyo a su madre.

Sin embargo, como es habitual en sus publicaciones, Melenie no aclaró el destinatario de la canción, lo que habría generado diversas especulaciones entre usuarios.

Al momento, Melanie Carmona no se ha pronunciado directamente sobre el divorcio de su mamá, Alicia Villarreal y Cruz.

Te puede interesar: ¿Cruz N busca quedarse con los bienes de Alicia Villarreal tras divorcio? Esto dice la cantante

Melenie Carmona fue duramente criticada en redes sociales por no defender a su madre. / Foto-Ig: meleniecarmona

¿Por qué la cantante Alicia Villarreal se divorció de Cruz ‘N’?

El divorcio de Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ no solo marca el fin de una relación de más de dos décadas, sino que también está enmarcado por un conflicto legal que aún no concluye, ya que ‘la Güerita consentida’ demandó al padre de sus dos hijos de presunta violencia intrafamiliar. Cruz ‘N’, por su parte, ha negado los señalamientos en su contra.

Cabe destacar que, en julio, se emitió una orden de aprehensión en contra de Cruz por no asistir a una audiencia. No obstante, su defensa logró suspenderla y explicó que su ausencia se debió a un problema de salud.

Lee: Arturo Carmona quiere casarse con su novia, ¿anulará su matrimonio por la iglesia con Alicia Villarreal?