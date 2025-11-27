Mhoni Vidente ve divorcio, infidelidad y cáncer en esta famosa ¿La predicción más oscura del año?

Un nuevo torbellino envuelve a la realeza británica y esta vez no se trata de rumores ligeros, sino de un augurio negro que Mhoni Vidente lanzó con una seguridad que encendió todas las alarmas. La famosa tarotista asegura que vienen divorcios, escándalos, traiciones y hasta una recaída médica que sacudiría por completo a las dos parejas más observadas del mundo: Kate Middleton y el príncipe Guillermo, y Meghan Markle y el príncipe Harry.

Meghan Markle y el príncipe Harry / Redes sociales

¿Mhoni Vidente predice divorcio de Meghan Markle y el príncipe Harry?

Mhoni Vidente encendió las alarmas en la industría del espectáculo y la realeza con una advertencia que no deja espacio para los matices: Meghan Markle y el príncipe Harry presuntamente estarían por iniciar un divorcio largo, tormentoso y mediático. En sus propias palabras:

“Será uno de los divorcios más comentados de la historia de la monarquía inglesa” Mhoni Vidente

En su lectura, el vínculo entre Meghan y Harry ya no resistiría los embates de la presión pública, las tensiones familiares y el desgaste emocional. Para reforzar su reputación de aciertos, la tarotista presume que recientemente “se anotó otro éxito” al haber predicho que Fátima Bosch sería Miss Universo; un detalle que ella misma usa como credencial para sostener que sus cartas no fallan cuando marcan ruptura, pleito y final de ciclo.

Meghan Markle y el príncipe Harry / Redes sociales

¿Kate Middleton enfrenta un cáncer agresivo y problemas con el príncipe Guillermo?

La parte más ruda del mensaje de Mhoni Vidente tiene nombre y apellido: Kate Middleton. La tarotista habla de una situación de salud delicada y, al mismo tiempo, de una crisis matrimonial que no se queda en rumores. “Terrible lo que está pasando en la realeza inglesa”, suelta, antes de explicar lo que ve en su lectura de cartas.

De acuerdo con Mhoni, Guillermo presuntamente habría caído en la tentación de la infidelidad, nada menos que con una persona del círculo cercano de Kate. La frase que arranca el escándalo es breve y contundente:

“Kate acaba de pasar uno de los cánceres mas agresivos y ahora trae problemas con William porque anda saliendo con una de las mejores amigas”. Mhoni Vidente

Kate Middleton, princesa de Gales

La vidente remata con una sentencia que, por su tono, va a generar debate: “Habrá divorcio pronto. Desde que murió la reina Isabel II, a la familia le cayó una maldición: el cáncer para Kate... que el cáncer no se cura, nomás se controla, porque era uno de los más agresivos”.

Aquí, es clave subrayar que estas son afirmaciones de Mhoni Vidente basadas en su lectura esotérica, no en comunicados oficiales ni diagnósticos médicos.

¿Infidelidad del príncipe Guillermo con Rose Hanbury? Rumores y límites

El nombre que vuelve a colocarse en el centro del huracán es el de Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, quien, según se ha dicho desde 2019, presuntamente habría establecido una cercanía con el príncipe Guillermo. En esta historia, Andrew Lownie, biógrafo de la familia real, asegura que Kate Middleton se dio cuenta de la relación este año, y desde entonces habría marcado límites firmes: “Tienes que elegir, ella o yo”.

La exigencia también habría sido directa con el entorno de amistades: Rose tendría que quedarse lejos del círculo cercano de Kate. Para Mhoni Vidente, ese conjunto de versiones son indicios que encajan con lo que sus cartas muestran. De ahí su conclusión de quiebre: una crisis sentimental alimentada por el tema salud y por la sospecha de una tercera en discordia.

Hasta ahora, como era de esperarse, la pareja no ha hecho ningún anuncio oficial.