Mhoni Vidente lanza escalofriante predicción: Lupillo Rivera enfrentará dos enfermedades ¿por magia negra?

Lupillo Rivera no solo está perdiendo la audición, también, según Mhoni Vidente, está perdiendo la protección espiritual. La astróloga más polémica de México soltó una bomba que dejó a todos helados: asegura que al cantante le están haciendo brujería y que eso le provocará dos temidas enfermedades. Pero lo más fuerte no es eso… sino que, según ella, él mismo se lo buscó.

Mira: Lupillo Rivera le responde a Alfredo Adame por cruel comentario sobre su salud; pide que lo “comprendan”

Lupillo Rivera / Facebook: Lupillo Rivera

¿Qué enfermedad padece Lupillo Rivera? El cantante rompe en llanto por su salud

Lupillo Rivera, el famoso Toro del corrido, dejó a sus fans con el corazón en la mano al confesar que está perdiendo la audición. En un video que compartió en redes sociales, el cantante se mostró devastado y reveló que ya no escucha de un oído y que el otro apenas le funciona.

Lupillo Rivera “Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito. No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma”

La situación es tan grave que incluso ha considerado retirarse de los escenarios. Aunque sigue cumpliendo con sus conciertos, admite que cada vez le cuesta más trabajo mantenerse al ritmo.

“El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista tiene que estar al 100 por ciento. Yo la verdad estoy batallando mucho” Lupillo Rivera

Mira: Mayeli Alonso arremete contra Lupillo Rivera tras decir que le ofreció dinero para que “no la dejara”

Redes sociales

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre Lupillo Rivera? La visión más oscura de su carrera

En medio de esta crisis de salud, Mhoni Vidente apareció para echarle más leña al fuego. Durante una lectura de cartas, la vidente aseguró que Lupillo Rivera está siendo víctima de brujería… y que eso le traerá consecuencias devastadoras.

“Sí creo que le están haciendo brujería a Lupillo. Es gente que él mismo empezó a mover con las energías por parte de ex, Mayeli Alonso, con su familia, con Chiquis Rivera y con otras personas” Mhoni Vidente

Pero lo más fuerte vino después: Mhoni aseguró que esa brujería le provocará cáncer de estómago y cáncer de intestino.

“¿Sabes dónde le va a doler mucho? En el cáncer de estómago y cáncer de intestino. Eso viene por la brujería que él mismo levantó”, advirtió.

Y no solo eso. Según la astróloga, el daño espiritual se intensificará cuando Lupillo publique su segundo libro, en el que hablaría de más personas de su pasado.

Lee: Alfredo Adame ataca sin piedad a Lupillo Rivera y lanza cruel comentario sobre su salud

Mhoni vidente predice la muerte de un cantante de regional mexicano / IG: @mhoni1

¿Le están haciendo “macumba” a Lupillo Rivera? Mhoni Vidente revela quién estaría detrás de todo

Aunque Mhoni Vidente no dio nombres exactos, dejó claro que las energías negativas vienen de su entorno más cercano. Mencionó a su exesposa Mayeli Alonso, con quien ha tenido múltiples enfrentamientos públicos, y también a miembros de la familia Rivera, como Chiquis.

“Ahí te das cuenta que cuando un artista deja de cantar y se dedica nada más a estar publicando libros y estar en realities de tres pesos, pues son personas que no valen tres cacahuates”, dijo Mhoni, lanzando una indirecta muy directa.

Las redes sociales estallaron tras estas declaraciones. Algunos fans defendieron a Lupillo, mientras otros aseguraron que “el karma le está cobrando factura”.

Mayeli Alonso reacciona declaraciones de Lupillo Rivera en su libro. / Redes sociales.

¿Lupillo Rivera se retirará de la música por su enfermedad?

Aunque no ha hecho un anuncio oficial, Lupillo Rivera dejó entrever que su retiro podría estar cerca. La pérdida de audición ha cambiado su vida por completo, y aunque sigue cantando, reconoce que ya no es lo mismo.

“A lo mejor el público no lo nota porque soy profesional y me grabo las cosas. Trato de cantar dos horas o dos horas 15 y hasta el momento lo he hecho, pero sí me canso mucho”, explicó.

También confesó que ahora se guía por la vibración del escenario para seguir el ritmo de los músicos, ya que no puede escuchar las notas. Su rutina diaria ha cambiado tanto que incluso necesita ayuda para despertarse.

Por ahora, Lupillo sigue en pie, pero con un panorama incierto. Entre la pérdida de audición, las predicciones de Mhoni Vidente y la posibilidad de enfermedades graves, el cantante enfrenta uno de los momentos más oscuros de su vida.