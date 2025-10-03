Alfredo Adame ataca sin piedad a Lupillo Rivera y lanza cruel comentario sobre su salud

Alfredo Adame lanzó fuertes palabras contra Lupillo Rivera, quien hace poco compartió un momento difícil que atraviesa y ha afectado su vida como artista y de manera personal al grado de que ha llegado a pensar en el retiro.

Lupillo Rivera confiesa que está perdiendo la audición

Lupillo Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar que padece una pérdida de audición que pone en riesgo su carrera. La situación causó total revuelo en redes sociales y sus fans no tardaron en lamentar esta situación en su salud.

“Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes… La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar”, aunque el cantante no ha revelado el padecimiento que le ha hecho perder audición ha expresado que solo escucha muy poco de un solo oído.

“Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito. No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma”, compartió hace poco en su cuenta de Instagram.

Lupillo Rivera respalda a Poncho de Nigris / IG

¿Qué le dijo Alfredo Adame a Lupillo Rivera tras revelar sus problemas de salud?

Recientemente, la prensa cuestionó a Alfredo Adame sobre la salud de Lupillo Rivera y su más reciente libro. Sin dudarlo, Adame respondió con contundencia:

"¿Qué le puedo desear? Pues que ojalá pierda los dos… que ojalá se quede sordo y ciego. A la gente que te desea el mal, devuélvesela”, dijo sin rodeos.

Además, Adame aprovechó para dar su opinión sobre el libro “Tragos amargos”:"Es un mitómano, tipo bajo y vulgar. No creo que haya alguien que le interese conocer la vida estéril de Lupillo Rivera”.

Lupillo Rivera y Alfredo Adame se pelean en LCDLF All-stars / Captura de pantalla

¿Por qué Alfredo Adame y Lupillo Rivera no se llevan bien?

La rivalidad entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera se remonta a 2024, cuando ambos fueron parte de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo.

El actor y el cantante tuvieron diferentes roces y estuvieron a nada de llegar a los golpes cuando Lupillo defendió a Gregorio Pernía de Alfredo Adame. Sin embargo, los demás habitantes lograron contenerlos, pero el intérprete le arrojó una advertencia a Adame y le dijo que le daría “una lección” cuando estuviera fuera de ‘La casa’.

Desde entonces la guerra continuó, pero a inicios de este 2025, justo antes del inicio de La casa de los famosos-stars’, en entrevista con Javier Ceriani, Adame respondió si temía confrontar a Lupillo': “Le voy a escupir la cara de huevo que tiene. Es un tipo bajo, vulgar, un pobre diablo y muerto de hambre. Te lo digo yo, que conozco la historia”.

Posteriormente, ya durante ‘La casa de los famosos All-stars’, Alfredo Adame y Lupillo Rivera volvieron a protagonizar un pleitazo, pues el cantante le reclamó a Adame que él fue quien inició el conflicto, mientras que Adame aseguró que había sido él quien lo molestaba. De nueva cuenta, los demás participantes tuvieron que separarlos, pero estaba claro el desprecio que cada uno sentía por el otro.

