Nacho Casano y las sorprendentes dietas para bajar o subir de peso este 2026: ¿Sin comer carne? ¡Esto dijo!

Nacho Casano reveló que su mayor secreto para mantener un cuerpo atlético es realizar ayunos intermitentes, con una alimentación vegana.

El actor combina su dieta con actividad física: “Primero hago una hora y media de ejercicio al día en ayunas. Por lo regular, duro entre 12, 14 o 16 horas en ayuno, según la intensidad del ejercicio de la mañana o del movimiento que vaya a tener”. A continuación nos comparte cómo es su alimentación.

Nacho Casano y Lady Racista / Francisco Mancera, internet, redes socialesy archivo TVNotas

¿Cuál es la dieta que el actor Nacho Casano hace diariamente?

Para comenzar el día, Nacho Casano rompe el ayuno con fruta:



Desayuno: “Siempre intento comer las frutas que estén en temporada. En esta ocasión será: Un poco de sandía, un plátano, blueberry y una manzana”.

Complementa el platón de fruta con un batido de proteína vegana: “ Ayuda a reconstruir el cuerpo y el cerebro. Incluye: Creatina, avena, chía y linaza . Ojo, estas 2 últimas hay que hidratarlas por lo menos 3 horas para después licuarlas. No sirve de nada comerlas directamente”.

Nos comentó que la creatina es un suplemento alimenticio que funciona si se va a tener un día ajetreado .



y una manzana”. Complementa el platón de fruta con un batido de proteína vegana: “ . Ojo, estas 2 últimas hay que hidratarlas por lo menos 3 horas para después licuarlas. No sirve de nada comerlas directamente”. . Comida: Carbohidratos como lentejas, arroz o frijoles. También puede ser brócoli, espárragos y coliflor.

Además, toma café negro: “Me encanta beber de 2 a tazas de café, litro y medio de mate, más 2 litros de agua. En total, tomo de 4 a 5 litros de líquido al día”.

Tal vez te interese: Maripily Rivera está despechada y busca destruir a Nacho Casano tras ser rechazada

La dieta de Nacho Casano, sin carne / Liliana Carpio

¿Qué ejercicios realiza Nacho Casano y qué alimentos consume para subir o bajar de peso?

Nacho Casano comentó: “Me gusta hacer 3 horas de ejercicio. Lo combino entre pesas, abdominales y desplantes. De igual forma, me he sometido a 3 tratamientos de microdosis de bótox. Me ha ayudado muchísimo con el tema de las líneas de expresión”, nos compartió.

Por otra parte, para subir o bajar de peso, recomienda lo siguiente:

Si quieren bajar de peso, les recomiendo la sandía, el melón o la manzana. Si prefieren subir, les aconsejo añadir plátano, avena, papaya y aguacate. Nacho Casano

Checa: Caeli y Nacho Casano ¿Son pareja? ¿Ella ya tronó con Aristeo Cazares?

Nacho Casano se somete a tratamientos / Liliana Carpio

¿A qué tratamientos recurre el actor Nacho Casano para eliminar grasa?

Al actor Nacho Casano, quien participó en La casa de los famosos All-stars, le hicieron una radiofrecuencia para eliminar grasa, tensar la piel y generar colágeno.

“También me han puesto tratamiento de salmón para hidratar la piel”. Nacho Casano

Lee: Famoso actor de telenovelas revela haber sido ‘manoseado’ en el metro: “Es algo que pasa”

Nacho Casano se somete a tratamientos / Liliana Carpio

¿Cuál es la trayectoria de Nacho Casano en televisión?

Estuvo en la telenovela Miss XV (2012), a la que siguieron algunas otras como Lo que la vida me robó (2013), Mi marido tiene familia (2017) y El amor invencible (2023).

(2012), a la que siguieron algunas otras como (2013), (2017) y (2023). En 2015 formó parte de la película A la mala .

. En teatro ha estado en: No apagues la luz (2016) y Lucca y su banda (2017).

(2016) y (2017). Participó en la segunda temporada de La casa de los famosos de Telemundo (2022), La casa delos famosos All-stars (2025) y La academia VLA (2025).

de Telemundo (2022), (2025) y (2025). Ha escrito varios libros, entre ellos: La estrategia del amor , El libro del adiós , Cartas a Sophie y Cómo protagonizar tu vida .

, , y . Cuenta con 434 mil seguidores en Instagram.

Mira: Nacho Casano vs. Maripily Rivera por pleito en ‘La casa de los famosos All-stars': “amenazando en mi trabajo”

Para más consejos y notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .