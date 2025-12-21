Nacho Cassano rompe estereotipos sobre la masculinidad y responde a críticas por usar falda

El argentino Nacho Casano (45 años) responde de forma contundente a quienes lo han señalado y criticado por usar falda o pintarse el cabello. En varias ocasiones vistió prendas de ese estilo en La casa de los famosos All-stars 2025.

“Si hace frío, no uso falda, pero eventualmente me las pongo y me gusta. La moda va cambiando”.

¿Cómo responde Nacho Casano a las críticas por su forma de vestir?

A Nacho Cassano le agrada cambiar su look: “Hace 30 años no se veía que los hombres se pintaran el cabello. Ahora muchos se lo pintan. Siempre habrá alguien a quien no le gustes. Me agradó teñirme el cabello para !La academia VLA!. Tampoco tendría problema en raparme. Es parte de atreverse y de crear un personaje. Además, déjenme decirles que las faldas son tremendamente cómodas”.

Considera que cada estilo es respetable y solo tiene que agradarte a ti mismo.

“Vivimos en una cultura en que el teléfono celular le da a cualquiera una herramienta y un arma de odio. ¿A quién le interesa si tiño mi cabello, si uso una falda o un arete? ¡Es problema mío! Detrás de un celular la gente dice infinidad de cosas. Esto ha revelado demasiada homofobia y clasismo enclaustrado. Hay mucha liberación femenina y mucho odio hacia el hombre, en general”.

Mira: Nacho Casano arremete contra Ivonne Montero por juzgar su orientación

Nacho Cassano no teme a la masculinidad frágil y responde a críticas por su estilo de vestir. / Redes sociales

¿Por qué Nacho Casano usa falda y se pinta el cabello?

Nacho Cassano rompió con la monotonía y explicó su objetivo de verse diferente a los demás.“Cuando estamos en la televisión, lo único que buscamos es expandir el horizonte. Queremos ir más allá. Es aburrido usar lo mismo de siempre. Si fuera por mí, me pondría un traje negro y una camisa blanca, pero no, me gusta romper los esquemas sin importar lo que digan. Es mi vida”.

“Hay que entender algo: Cuando voy a los eventos, ustedes ven a un personaje. Para serles muy honesto, no estoy en mi casa en falda y tampoco en traje. Simplemente es un personaje. Me encanta ser atrevido y verme distinto. Si veo algo japonés y oriental, lo mezclo. Busco algo que me empodere, si no, no vale la pena”.

“Eventualmente me pongo mis faldas y me agrada teñirme el cabello. Es aburrido usar lo mismo de siempre”.

Dejó claro que no lo veremos con las uñas pintadas y reveló por qué:“Lo que no me late es pintarme las uñas. No por otra cosa, solo me da cosita”.

En la calle, Casano ha recibido tanto piropos como comentarios negativos.“Se me hacen graciosas las reacciones de la gente. Alguna vez salí a la calle con falda y, al caminar, dependiendo de la colonia, las personas me han dicho un par de cositas. Sobre todo, mucho cumplido. También me he topado con gente homofóbica y clasista”.

Resaltó la atracción que siente por las mujeres que usan traje:“Debo confesarles que tengo un gusto personal. Me parece muy sexy una mujer con un traje sastre o traje y corbata. Es algo muy sensual, aunque en teoría el traje sea muy masculino. Aquí no tiene nada que ver con el género. Hay que abrir la cabeza. Por ejemplo, las mujeres trans se visten extremadamente sexys, porque quieren resaltar esa parte. Es un tema de actitud, no de género. Todos tenemos derecho a opinar. Lo que no está bien es lo que a veces opina la gente”.

Mira: Nacho Casano confirma pleito con Maripily Rivera en ‘La casa de los famosos All-stars’, ¿lo amenazó?

Nacho Cassano no teme a la masculinidad frágil y responde a críticas por su estilo de vestir. / Redes sociales

¿A qué tratamientos estéticos se ha sometido Nacho Cassano?

Por último, Nacho Cassano comentó que no le teme a someterse a tratamientos estéticos. Incluso, hace unos días le aplicaron un tratamiento que contiene esperma de salmón.

“Me hice 3 tratamientos de microdosis de bótox. Me ha ayudado muchísimo con el tema de las líneas de expresión. También me han puesto tratamiento de salmón para hidratar la piel. Soy una persona muy expresiva y lo hago para sentirme bien conmigo. Nunca me he obsesionado con eso”.

Nacho Cassano no teme a la masculinidad frágil y responde a críticas por su estilo de vestir. / Redes sociales

¿Quién es Nacho Cassano?

Nacho Casano estuvo en la telenovela “Miss XV” (

En 2015 formó parte de la película “A la mala”.

En teatro participó en “No apagues la luz” (2016) y “Lucca y su banda” (2017).

Estuvo en La casa de los famosos, segunda temporada (2022), “La casa de los famosos All-stars” (2025) y “La academia VLA” (2025).

Ha escrito varios libros, entre ellos: “La estrategia del amor”, “El libro del adiós, “Cartas a Sophie” y “Cómo protagonizar tu vida”.

Cuenta con 435 mil seguidores en Instagram.

Mira:Caeli ¿infiel a Aristeo con Nacho Casano? ¡El atleta encelado y la influencer cansada de su indecisión!

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .