Nacho Casano rompe el silencio: ¿Fue victima de abuso por un hombre del espectáculo? “Te vuelves un problema”

El actor Nacho Casano habló sobre si fue o no víctima de abuso durante su trayectoria artística, luego de que surgieran cuestionamientos al respecto. El artista reveló detalles de cómo, según sus declaraciones, se manejaba antes la industria del entretenimiento, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

Nacho Casano enciende la polémica al hablar de abuso y consecuencias laborales. / Foto: Redes sociales

¿Nacho Casano fue víctima de abuso?

Nacho Casano habló sobre si fue víctima de abuso dentro de la industria, al reflexionar sobre las dinámicas de poder que, explicó, han existido históricamente en distintos espacios profesionales. Durante una entrevista con De primera mano, el actor precisó que el tema no puede reducirse únicamente a una categoría, y pidió matizar el uso del término. “Déjame buscar otra palabra porque la palabra abuso…”, señaló antes de explicar que, a lo largo del tiempo, una persona con mayor poder suele intentar ejercerlo sobre quien percibe con menos margen de decisión, independientemente del género.

“Siempre en la historia de la humanidad una persona con mucho poder va a tratar de ejercerlo por quién él entiende que tiene menos poder, no va con género solamente, sí, hoy en día va con todo, el mercado ha cambiado muchísimo. Hoy en día hay muchísimos hombres homosexuales en muchas posiciones de poder”, comentó.

Sin embargo, destacó que, a pesar de los años, ciertas mañas prácticas continúan presentes dentro de la industria. “Esa forma de decir: ‘Oye, ¿quieres un proyecto? Pues acepta una cita, vamos a cenar, dame algo que tenga que ver no con tu trabajo’”, comentó sin dar más contexto sobre si él vivió o no una situación así.

Nacho Casano habla sobre abuso y poder en la industria del entretenimiento. / Redes sociales

¿Hablar sobre abuso genera consecuencias? Nacho Casano responde

El actor Nacho Casano explicó por qué hablar abiertamente sobre estas experiencias puede tener efectos directos en la carrera profesional. Señaló que, dentro de la industria, quien decide exponer estas situaciones suele ser visto como un elemento incómodo para los proyectos en curso.

“Si tú hablas de eso, te vuelves un problema, te vuelves molesto”, afirmó, al señalar que mencionar casos específicos puede cerrar puertas laborales. Explicó que dar nombres y apellidos no solo implica una exposición personal, sino también enfrentar las consecuencias de un sistema que aún castiga a quienes rompen el silencio. “Si yo me pongo a hablar acá con nombre y apellido, me vuelvo problemático y me estaría poniendo el palo en mi propia rueda”, expresó.

Aunque aclaró que no defiende que las personas callen, reconoció que denunciar públicamente no es un acto sin repercusiones. “No estoy diciendo que esté bien, que la gente tenga que callarse la boca, para nada, pero tampoco pensar que esto no tiene consecuencias”, dijo, al advertir que hablar de manera abierta puede impactar directamente en la posibilidad de volver a trabajar dentro de la industria.

Abuso en la industria: Nacho Casano explica por qué hablar del tema tiene consecuencias. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Nacho Casano?

Nacho Casano, cuyo nombre completo es Ignacio Casano, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1980. Es actor y modelo, licenciado en Administración de Empresas y con tres años de estudios en la licenciatura en Psicología. Inició su carrera en el modelaje, actividad que lo llevó a trabajar en países de Asia, Europa y América, antes de encaminarse de manera formal hacia la actuación.

Su formación actoral comenzó en Colombia en RCN Televisión bajo la guía del maestro Ramsés Ramos, y continuó en México a partir de 2007 en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde realizó capacitaciones en actuación, conducción y neutralización de acento. En televisión ha participado en diversas producciones, entre las que se encuentran:



Miss XV (2012)

Nueva vida (2013)

Mentir para vivir (2013)

Lo que la vida me robó (2013–2014)

A que no me dejas (2015)

Mi marido tiene familia (2017–2019)

Médicos, línea de vida (2019)

El amor invencible (2023).

