Emmanuel Palomares rompe el silencio sobre si se convertirá en papá: ¿Quién sería la afortunada?

Emmanuel Palomares, actor y galán de telenovelas, rompió el silencio sobre si será papá próximamente en medio de los rumores y la curiosidad por saber más acerca de su vida amorosa, te contamos qué dijo.

No te pierdas: ¿Gala Montes aclara si tuvo un romance con Emmanuel Palomares? ¿La ficción superó la realidad?

¿Emmanuel Palomares será papá pronto? Esto dijo el actor sobre su futuro familiar. / Redes sociales

¿Emmanuel Palomares tiene novia?

Emmanuel Palomares habló sobre su vida amorosa durante una entrevista con Hoy. Aunque no confirmó ni negó si mantiene una relación sentimental, compartió cómo se encuentra en este momento y cómo vive su día a día.

“Estoy muy bien, siempre estoy muy bien”, dijo el actor al referirse a su estado personal y emocional, evitando dar más detalles sobre su vida privada.

No te pierdas: Paola Rojas y Emmanuel Palomares ¿vuelven a coquetar en ‘Netas divinas’? ¿Y Marcelo Imposti?

Emmanuel Palomares aclaró los rumores sobre su vida familiar. / Redes sociales

¿Emmanuel Palomares será papá?

Emmanuel Palomares aclaró recientemente los rumores sobre su posible paternidad. En entrevista, el actor explicó que, aunque no será papá en el corto plazo, la idea no le resulta descabellada y está abierta a considerarla en el momento adecuado.

El actor dejó en claro que, aunque la paternidad es un proyecto que le ilusiona, no hay planes inmediatos y que la prioridad sigue siendo encontrar el momento y la persona indicada para dar ese paso.

“No me suena mal la idea, me encantaría, la verdad es que sí me gustaría, hay que esperar a que llegue esa mujer adecuada para él, pero mientras estamos trabajando”, comentó Palomares, destacando que su enfoque principal en este momento sigue siendo su carrera profesional.

No te pierdas: Emmanuel Palomares se ligó a madre e hija al mismo tiempo: así lo confesó el actor

Emmanuel Palomares y la paternidad: qué piensa el actor sobre ser papá. / Redes sociales

¿Quién es Emmanuel Palomares?

Emmanuel Palomares nació en Valera, Trujillo, el 13 de julio de 1990, y es un actor y modelo venezolano que se naturalizó mexicano. Comenzó su carrera actoral en Venezuela y, posteriormente, decidió trasladarse a México para ampliar sus oportunidades en la televisión y consolidarse como actor.

En sus primeros años en México, participó en la serie Escándalos interpretando a Mateo y en tres episodios de Como dice el dicho. Además, protagonizó la webnovela Corazón enamorado, vinculada con la telenovela Antes muerta que Lichita de Rosy Ocampo, lo que le permitió familiarizarse con proyectos de mayor exposición.

Con el paso del tiempo, Palomares formó parte de producciones destacadas como Corazón que miente (2016), donde dio vida a Lisandro, y Mujeres de Negro ese mismo año. En 2017 interpretó a Uriel Santana en En tierras salvajes y también participó en la interpretación musical del tema La Señorita. Más adelante, en 2018, coprotagonizó Y mañana será otro día, y en 2020 asumió el papel de Rommel Guajardo, antagonista en Vencer el miedo, demostrando la diversidad de su carrera en televisión.

No te pierdas: ¡Consuelo Duval quiere volver a besar a Emmanuel Palomares: ‘Me gustó su hocico’!