Emmanuel Palomares anuncia que ya es “papá”: así fue como presumió a su nueva “hija”: VIDEO

Emmanuel Palomares se ha consolidado como uno de los actores más queridos y exitosos en los últimos años. Por ello, muchos se sorprendieron al saber que ya es “papá”. La misma celebridad fue la encargada de dar la noticia en redes sociales.

Emmanuel Palomares / Redes sociales

¿Cómo fue que Emmanuel Palomares anunció que ya era “papá”?

A través de redes sociales, Emmanuel Palomares compartió un video en el que se le veía cargando a un bebé y dedicándole algunas palabras bonitas, destacando lo feliz que se sentía de ser padre. Esta escena causó mucha ternura y los internautas no dudaron en decirle que la “paternidad le sentaba muy bien”.

Para la fortuna de sus fanáticas, el actor solo estaba practicando sus líneas para el gran final de la telenovela ‘Los hilos del pasado’, en la que su personaje ‘Carlos’ tuvo una hija junto a su gran amor, ‘Cristina’.

Si bien el actor no es papá en la vida real, muchos afirmaron que el papel le sentaría muy bien y le recomendaron que ya se “apurara” a tener hijos. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Tan lindo que se vio Carlos cargando a su hija. P.D. Emmanuel, sin duda se vería muy bien como papá, se ve tierno cargando a la bebé”

“Ya le falta tener un hijo”

“Ame tanto está escena, lo más hermoso”

“Qué bonita escena”

“Emocionante”

“Carlos y su hija”

Cabe mencionar que el gran final de ‘Los hilos del pasado’ se transmitirá el próximo 16 de enero, a las 9:30 pm, a través del canal de Las Estrellas.

¿Qué ha dicho Emmanuel Palomares sobre ser padre?

En una entrevista que dio hace algunos meses, Emmanuel Palomares se sinceró sobre sus planes de formar una familia a futuro. El actor manifestó que, si bien no descarta la idea, tampoco tiene prisa por tener hijos. Ahora prefiere enfocarse en su carrera artística y esperar el momento justo para empezar a tener una familia propia y no solo en la pantalla chica.

“Cero prisas, cero compromisos. Agradezco mi presente y ya, poco a poco el tiempo se va abriendo. Va haber gente que va a escuchar esta entrevista y decir: ‘Esto antes no pasaba’. Todos tenemos la fortuna de decidir cómo lo vivimos. Hay tantas opciones. A mis 35 años, me la llevo con calma pensar en formar una familia y casarme”, expresó.

Cabe destacar que actualmente el actor se encuentra soltero y, por lo que ha dicho, no tiene prisa en buscar el amor en estos momentos, pues ha dejado claro que prefiere que las cosas lleguen en el momento indicado.

Emmanuel Palomares / Redes sociales

¿Quién es Emmanuel Palomares?

Emmanuel Palomares Bernardez, mejor conocido solo como Emmanuel Palomares, es un actor venezolano que nació en 1990. Actualmente tiene 35 años. Vino a México desde que era joven para desarrollar su carrera artística.

Se le ha visto en grandes proyectos como:

“Corazón que miente”

“En tierras salvajes”

“Vencer el miedo”

“Perdona nuestros pecados”

“Vivir de amor”

“Los hilos del pasado”

