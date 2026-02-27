AimeP3 protagoniza apasionado beso con joven en pleno EN VIVO; ¡así fue el momento! “se lo comió” VIDEO

La youtuber mexicana, AimeP3 protagonizó un insólito momento en redes sociales durante los últimos días, luego de que apareciera como invitada en una transmisión en vivo, pero lo llamativo fue cuando un joven la abordó y sin mucho “preámbulo” se dieron tremendo beso que sorprendió a internautas. Te mostramos cómo fue el momento.

¿La youtuber mexicana, AimeP3, está casada y con hijos?

Luego de que se viralizara el vídeo en el que AimeP3 se besara con un hombre que, según muchos, es mucho más joven que ella, los internautas se preguntaron si ella mantiene una relación sentimental actualmente.

La duda surgió después de que a finales del 2025 la youtuber mostrara a todos sus seguidores a su bebé que recién había nacido. Pocos meses antes de dar a luz, un hombre, llamado Héctor Loon, apareció y aseguró ser el padre de la criatura, y aunque en algún momento mencionó que quería regresar para estar junto a la youtuber, pero el rechazo se hizo presente.

En exclusiva para TVNotas, AimeP3 habló sobre el padre de su hijo, y confirmó que no quería saber más de él, pues se alejó durante el embarazo:

Muchos me preguntan acerca del papá de mi hijo, pero ni siquiera se molesta en averiguar. Ahora se cree todo un artista y un influencer haciendo transmisiones en vivo, pero la verdad es que él no ha hecho nada por nosotros. El niño es mío, yo lo parí, yo estoy sufriendo la cesárea, yo estoy sufriendo todo. AimeP3

Te puede interesar: ¿El supuesto padre del hijo de AimeP3 rompe el silencio? La influencer responde con fuertes declaraciones

Videos de Héctor Loon del papá del bebé de AimeP3 / Capturas de pantalla

¿Cómo fue el momento en el que AimeP3 besó a un hombre durante transmisión en vivo?

Esta semana AimeP3 estuvo como invitada en una transmisión en vivo en la plataforma Kick, en el canal “OnlyJosuesy”, un influencer que realiza “IRL’s’, es decir, streams en tiempo real o “de la vida real”, interacciones en el mundo físico.

En dicha transmisión la dinámica se desarrolló dentro de una combi, un transporte común en México, en el que caben unas 15 personas aproximadamente.

En un momento del vídeo, comienzan a apostar mil pesos para decidir quién se bajaba de la combi, pero la iniciativa de un joven se robó el show cuando aseguró que besaría a AimeP3: “ Yo puedo besar a Aimé ”, mientras todos los demás secundaron la idea.

El joven, gracias al beso, podía decidir quién se bajaba, y AimeP3, lejos de rechazar la propuesta, se mostró animada y rápidamente surgió el momento que se hizo viral en redes. Te mostramos el beso.

Lee: ¿AimeP3 grave de salud? Influencer que desmintió su muerte enfrentaría grave enfermedad, aseguran

¿A qué se dedica AimeP3 actualmente?

Marisol Domínguez Maya, mejor conocida en la comunidad digital como AimeP3, es una creadora de contenido e influencer nacida en 1989 en el Estado de México.

Inició su presencia en redes sociales entre 2010 y 2011, cuando comenzó a subir a YouTube videos sobre manualidades, tips de belleza, recetas y blogs acerca de su día a día y en fechas recientes también ha explorado el ámbito musical, desempeñándose como DJ.

A lo largo de su trayectoria ha contado con el apoyo de una comunidad fiel de seguidores, aunque también ha enfrentado críticas y se ha visto involucrada en polémicas.

Tal vez te interese: La influencer Aimep3 pierde 17 kilos, reaparece ¡irreconocible! ¿Porque estuvo a punto de morir?