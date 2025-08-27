Aimep3 rompe el silencio: detalles de su estado de salud y estancia hospitalaria

Aimep3, reconocida influencer y creadora de contenido, informó recientemente sobre una complicación tras su cesárea que alarmó a sus seguidores. Mediante historias de Instagram y un extenso video en su canal, la youtuber detalló qué fue lo que pasó. Además explicó que la desinformación generó rumores y comentarios sobre su estado, incluyendo versiones que afirmaban que había desarrollado sepsis. ¿Qué fue lo que realmente le pasó?

Te puede interesar: Amenazan a la youTuber Aimep3 con publicar su video íntimo

AimeP3 / Redes sociales

¿Qué pasó con la cesárea de Aimep3 y cómo afectó su recuperación?

Tras dar a luz, la influencer Aimep3 vivió un momento inesperado que puso en alerta tanto a su familia como a sus seguidores: la herida de su cesárea se abrió pocos días después de salir del hospital. La influencer explicó que, aunque al inicio no sintió dolor intenso, los médicos detectaron que la apertura de la herida podía traer complicaciones, por lo que tuvo que regresar al hospital de inmediato.

Según relató en su canal de YouTube, la situación se debió a que la capa de grasa en su abdomen dificultó el cierre y cicatrización de la herida, además de un incidente que sucedió lo que hizo que realizara un esfuerzo. Aimep3 aclaró que no presentó infección grave ni sepsis, como algunos rumores aseguraban, pero sí tuvo que permanecer bajo observación médica, recibiendo antibióticos y varias curaciones para garantizar que la cicatriz cerrara correctamente.

Te puede interesar: AimeP3 cambia de look y Eva Rojas intenta opacarla con impactante transformación

AimeP3 estado de salud / Redes sociales

¿Cuál es el estado actual de salud de Aimep3 y cómo continúa su recuperación en casa?

Actualmente, Aimep3 se encuentra fuera de peligro y bajo tratamiento médico para garantizar que la herida de su cesárea cierre sin complicaciones. La influencer explicó que los especialistas le recomendaron reposo absoluto, medicamentos para controlar el dolor y antibióticos que evitan cualquier tipo de infección. Gracias a estas medidas, su evolución, según la influencer ha sido favorable y los médicos le han dado tranquilidad de que la cicatrización marcha correctamente.

En sus propias palabras, Aimep3 reconoció que el proceso ha sido más difícil de lo que imaginaba, ya que además de la recuperación física, también enfrenta el reto emocional de querer cuidar a su bebé sin poder realizar muchas actividades por sí sola. Para ello, ha contado con el apoyo de su familia, quienes la ayudan en las labores del día a día y en la atención del recién nacido.

La creadora de contenido ha pedido paciencia a sus seguidores, asegurando que poco a poco volverá a su rutina de publicaciones. Mientras tanto, la influencer seguirá compartiendo algunos detalles de su evolución.

Te puede interesar: Aimep3 responde a Las Perdidas luego de que se burlaran de ella

AimeP3: Se viraliza noticia de su presunta muerte; ella lo desmiente / IG: @aimep3ofiicial Facebook: AimeP3

¿Quién es Aimep3?

Aimep3, cuyo nombre real es Marisol Domínguez Maya, es una creadora de contenido mexicana nacida el 20 de marzo de 1989 (36 años) en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Desde 2010, a sus 21 años, comenzó a subir videos en YouTube, compartiendo inicialmente contenidos de belleza, manualidades y moda, aunque su popularidad terminó consolidándose hasta alrededor de 2016.

Su seudónimo “Aimep3” surge de una combinación de “Aime”, nombre que recuerda a una telenovela, y “P3”, tomado de la serie Las hechiceras (Charmed), siendo una alias que utiliza para resguardar su identidad real. Con el transcurso del tiempo, Aimep3 ha construido lo que muchos llaman el “omniverso P3", un universo narrativo alrededor de su vida donde integran personajes, situaciones y episodios virales que giran en torno a su día a día.

Durante su trayectoria, ha estado envuelta en diversas polémicas, por su contenido o por su estilo de vida, que, lejos de opacarla, la han mantenido vigente como figura viral. Además, en 2025 sorprendió a su audiencia al anunciar su embarazo a través de redes sociales, lo que generó reacciones mixtas y reforzó su papel como figura pública activa.

Te puede interesar: Aimep3 presume maquillaje para Halloween y termina siendo la burla