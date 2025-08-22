¿Murió AimeP3? La razón por la que la influencer recibe odio en redes y circulan noticias falsas sobre ella

Hace algunos días, comenzó a circular el rumor FALSO de que Marisol Elena Eugenia Domínguez Maya, más conocida como Aimep3, había muerto, a los 36 años. Si bien ella misma desmintió esto, la noticia causó mucho debate en redes sociales. Algunos se entristecieron, otros hasta se alegraron, ya que, en su momento, la influencer enfrentó muchas acusaciones graves, ¿quién es Aimep3 y por qué generó tanto hate en redes sociales?

¿Quién es AimeP3, influencer reportada como muerta? ¡Fue una noticia falsa!

Marisol Elena Eugenia Domínguez Maya, conocida en internet como Aimep3, es una influencer originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México, que nació el 20 de marzo de 1989. Su carrera como creadora de contenido comenzó en 2010.

A través de su canal de YouTube, AimeP3 compartía videos de manualidades y consejos de cocina. Desde aquel entonces, se enfrentó a críticas y burlas por la baja calidad de sus clips, así como por su físico.

Pese a todo, la influencer nunca se rindió y continuó generando contenido para sus redes sociales. Muchos de sus videos llegaron a ser virales, principalmente por sus detractores, quienes consideraban que sus clips daban “cringe”, es decir, “pena ajena”.

En 2015, conoció al creador de contenido Eduardo ‘Kbezuko’, quien subía videos sobre temas variados, en una reunión para influencers. Al año siguiente, se casaron en una boda comunitaria en Neza y vivieron juntos en la casa de ella.

Debido a lo pública de su relación, los internautas fueron testigos de sus múltiples crisis matrimoniales. En 2020, ella lo acusó de haberle sido infiel y de aprovecharse económicamente de ella. Aunque intentaron seguir adelante, en 2021 terminaron por divorciarse.

En los años posteriores a la separación, ambos han despotricado en contra del otro. Marisol declaró haber vivido violencia física y verbal por parte de Eduardo, mientras que este último aseguró que ella era violenta y una persona “antihigiénica”.

En 2024, la influencer dio a conocer que buscaba bajar de peso y hasta documentó algunos de sus progresos. En marzo del 2025, reveló que estaba embarazada. No quiso revelar el nombre del padre y solo se limitó a anunciar el nacimiento de su bebé, suscitado a principios de este mes.

¿Cuáles han sido las polémicas de AimeP3?

Desde que comenzó su carrera en redes sociales, AimeP3 ha estado envuelta en varias controversias. Aquí te dejamos algunas de ellas:

Acusación de maltrato animal: En uno de sus videos, AimeP3 mostró a su perrita ‘Chiwis’. Los fans consideraron que el animal no vivía en condiciones óptimas, ya que la residencia no solo estaba desordenada, también notaron que el perro tenía las uñas excesivamente largas. A raíz de esto, se dijo que maltrataba a los animales, rumor que se reforzó tras la misteriosa muere de la perrita y después de que Eduardo dijera que, supuestamente, Aime asfixiaba a sus mascotas para chantajearlo.

Acusación de maltrato animal: En uno de sus videos, AimeP3 mostró a su perrita 'Chiwis'. Los fans consideraron que el animal no vivía en condiciones óptimas, ya que la residencia no solo estaba desordenada, también notaron que el perro tenía las uñas excesivamente largas. A raíz de esto, se dijo que maltrataba a los animales, rumor que se reforzó tras la misteriosa muere de la perrita y después de que Eduardo dijera que, supuestamente, Aime asfixiaba a sus mascotas para chantajearlo.

Las frases "Bajo mis condiciones" y "23..casi 24": La frase "Bajo mis condiciones" se viralizó después de que circulara un video en el que Marisol pedía intimidad, pero solo 'bajo sus condiciones". En tanto que la frase "23..casi 24" se hizo meme después de que, durante un en vivo, ella mintiera sobre su edad y dijera tener 23, con un tono que muchos consideraron como "sugerente". Rascada extraña: En su momento, se viralizó un video en el que se le ve metiendo su mano dentro de su pantalón y después llevársela a la cara para olerla. Muchos bautizaron este momento como "la rascada navideña".

"¡Adriana, salte!": Aunque el momento no fue tan polémico, sí fue uno que marcó su carrera. Durante un temblor, inició una transmisión en vivo y le fue a avisar a su vecina que se saliera de su casa con el icónico: "¡Adriana, salte!". Poco después, se grabó siendo consolada por su en ese entonces esposo, a quien le decía que no pudo sacar a sus perritos, lo que fortaleció aún más las acusaciones de maltrato.

Su esposo de "ojos de color": En un video, presumió que su ahora exesposo Eduardo era un hombre "blanco y con ojos de color", algo que desató muchas burlas en redes sociales.

Momento vergonzoso en 'Venga la alegría': Hace algunos años, la invitaron a 'Venga la alegría' para hablar del bullying cibernético. La entrevista fue muy polémica debido a que, en algún punto, comenzaron a ignorara. Al final, la propia AimeP3 explicó que se puso nerviosa y ya no pudo hablar más, pero que agradecía la oportunidad de aparecer en televisión nacional.

Debido a todo esto, en redes sociales se formó el grupo de los ‘Gorylovers’, una comunidad dedicada a burlarse de los videos y fotos de Aimp3.

¿Por qué se dijo que AimeP3 estaba muerta?

El pasado 19 de agosto, se comenzó a viralizar la noticia de que Aimep3 había muerto. Diversas páginas compartieron fotos de la influencer con un moño negro, lo que generó mucha preocupación en redes sociales.

Tras esto, la propia creadora de contenido desmintió el rumor y pidió respeto: “Una vez más está página MAL INFORMANDO a la comunidad sobre el supuesto ‘Fallecimient0’ de mi persona, una vez quizá... por mame, pero una, otra y otra vez ya basta no se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía. Les pido de favor reportar la página por estar haciendo noticias falsas y más lucrando con mi vida”, escribió.

Luego de su mensaje, publicó unas palabras de agradecimiento a sus fans por todo el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera: “Gracias por tanto cariño. Los queremos mucho”, dijo.

