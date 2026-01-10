Adrián Marcelo anuncia su retiro de la comedia entre rumores de divorcio: “Necesito invertir tiempo en mí”

Adrián Marcelo sorprendió al anunciar su retiro de la comedia, una decisión que llega en un momento en el que su vida personal también ha sido tema de conversación. La noticia surge en medio de los rumores sobre un posible divorcio con Karina Puente, conocida como ‘la Chaparrita’.

Retiro inesperado: Adrián Marcelo deja la comedia y anuncia sus últimos shows. / Foto: Redes sociales

¿Adrián Marcelo y Karina Puente se divorciaron?

Los rumores sobre una supuesta separación de Adrián Marcelo comenzaron a tomar fuerza desde hace varios meses, cuando seguidores del creador de contenido notaron la ausencia de Karina Puente en sus publicaciones recientes. A esto se sumó la falta de interacciones entre ambos, lo que despertó preguntas entre usuarios que seguían de cerca su relación y su presencia constante en redes sociales.

La conversación se intensificó cuando internautas empezaron a compartir capturas de una presunta historia publicada por Adrián Marcelo, misma que rápidamente se viralizó, pues aparecía la puerta de entrada de un departamento.

En la publicación se leía: “Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza”. La frase coincidió con el tiempo que duró su matrimonio con Karina Puente, ‘la Chaparrita’, lo que llevó a muchos a relacionar el mensaje con una posible ruptura.

Adrián Marcelo anuncia su retiro en medio de rumores de divorcio. / Foto: Redes sociales

¿Adrián Marcelo se retira de la comedia?

Adrián Marcelo habló recientemente sobre la decisión de hacer una pausa en su carrera dentro de la comedia, aclarando que se trata de un retiro temporal y no de un adiós definitivo. A través de un mensaje, el creador de contenido explicó que este momento responde a una necesidad personal y a la intención de enfocarse en otros aspectos de su vida antes de regresar a los escenarios.

El influencer señaló que este tiempo fuera le permitirá replantear objetivos y trabajar en su crecimiento personal, dejando claro que su interés por la comedia permanece. De acuerdo con lo que compartió, la pausa forma parte de un proceso de reflexión y preparación para una nueva etapa profesional.

“No tengo duda que volveré renovado... Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue intacto, pero de momento, necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario”, dijo el creador de contenido a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

Adrián Marcelo. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo son las últimas presentaciones de Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo dio a conocer cuáles serán sus últimas presentaciones antes de hacer una pausa en los escenarios, específicamente con el proyecto Hermanos de Leche. El comediante explicó que estas fechas marcarán el cierre del tour durante este año y que se trata de funciones especiales que fueron planeadas con anticipación junto a su equipo.

De acuerdo con lo compartido por el propio Adrián Marcelo, San Diego y Las Vegas serán las ciudades donde se presentará por última vez con Hermanos de Leche en esta etapa. El creador de contenido invitó al público a asistir, señalando que el espectáculo fue trabajado de manera cuidadosa y que representa el resultado de un proceso colectivo.

“San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche, este año. Vayan, si pueden, es un show que hemos planeado y elaborado minuciosamente, en equipo. Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo”, expresó.

El comediante también confirmó que las presentaciones se llevarán a cabo los días 13 y 14 de febrero, y aclaró que, aunque hará una pausa en los escenarios, continuará participando en los capítulos de Hermanos de leche. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de regresar más adelante, asegurando que este descanso es parte de un proceso personal antes de reencontrarse nuevamente con el público

“En los capítulos de Hermanos de leche seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco. Siempre me he mostrado transparente y de momento, es lo que hay. Vendrán tiempos mejores. Nos volveremos a ver en los escenarios, no tengo duda. Se les quiere y se les respeta”, puntualizó el exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024.

