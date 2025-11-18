Adrián Marcelo revela la verdadera razón de su hospitalización de emergencia: ¿fueron las adicciones?

El influencer regiomontano, Adrián Marcelo, prendió las alarmas de fans y seguidores el lunes, tras compartir una imagen donde se le ve en una cama de hospital con una bata y con un semblante aparentemente de agotamiento. La imagen fue rápidamente difundida en redes sociales y las especulaciones no se hicieron esperar. Ante esto, Adrián Marcelo rompió el silencio y aclaró la verdadera razón de su hospitalización. ¿De qué se trató?

¿Adrián Marcelo fue hospitalizado de emergencia el lunes 17 de noviembre?

El comediante y conductor regiomontano, Adrián Marcelo, conocido también por su paso por La casa de los famosos México, generó inquietud entre sus seguidores después de compartir una fotografía tomada desde un hospital.

Sin ofrecer detalles, el presentador publicó el lunes 17 de noviembre una imagen en la que aparece acostado en una camilla, rodeado de equipo médico y con un gesto de agotamiento.

La fotografía, compartida inicialmente en sus historias de Instagram la mañana del 17 de noviembre, incluía únicamente la frase “vida de comediante” y la canción Another day in paradise de Phil Collins, una combinación que incrementó la preocupación de su audiencia.

La cuenta dedicada a noticias de espectáculos y celebridades, “La tía Sandra”, informó que no hay una razón concreta para la visita de Adrián Marcelo al hospital, aunque señaló que el influencer presuntamente habría “colapsado”:

ADRIÁN MARCELO COLAPSA Y ES HOSPITALIZADO. (...) Hasta el momento no se sabe qué provocó su ingreso: ni médicos, ni equipo, ni familia han aclarado si se trata de una urgencia. La tía Sandra, vía X

¿Según el influencer, Adrián Marcelo, por qué fue hospitalizado?

Ante la ola de versiones que se generaron, el creador de contenido, Adrián Marcelo, compartió un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que retomaba la noticia de su hospitalización:

Exceso de trabajo, nada más. Con las dro... me mido. Adrián Marcelo vía X

Sin rodeos y fiel a su estilo, Adrián Marcelo explicó que su ingreso al hospital no tuvo nada que ver con sustancias ni con conductas autodestructivas, como algunos cibernautas insinuaron.

La declaración de La tía Sandra sobre un posible “colapso” es una hipótesis que puede acercarse a la verdad, pues correspondería a un exceso de trabajo y poco descanso del también humorista.

¿Adrián Marcelo se está divorciando de su esposa Karina Puente?

Durante su conversación con Judith Grace, Adrián Marcelo reconoció que su participación en La casa de los famosos México 2024 le trajo repercusiones en el plano personal. Explicó que la presión por mantener su característico estilo irreverente frente a las cámaras, sumada a su intensa carga de trabajo, terminó afectando directamente su vida matrimonial.

Te voy a ser sincero también, no puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me moví. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y con satisfacer la imagen que se tenía de mí. Adrián Marcelo

Aunque no confirmó una separación, sí dejó ver que su relación atraviesa un momento difícil. Sus declaraciones avivan las especulaciones que surgieron tras su salida del reality, especialmente por los conflictos que protagonizó dentro de la casa.

