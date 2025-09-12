¿Adrián Marcelo y Karina Puente se divorcian? El influencer revela problemas en su matrimonio

La noticia cayó como balde de agua fría entre los seguidores del influencer regiomontano Adrián Marcelo. El conductor confirmó que su matrimonio con Karina Puente atravesó una fuerte crisis. Las especulaciones crecieron después de que la pareja dejara de seguirse en redes sociales, lo que subió las alarmas sobre una posible separación.

Te puede interesar: Adrián Marcelo arremete vs Poncho de Nigris y ¿se burla de su presunta relación con “la Tigresa”?

Adrián Marcelo y su esposa Karina Puente / Captura de pantalla

¿Por qué Adrián Marcelo enfrenta una crisis con su esposa Karina Puente?

En la conversación con Judith Grace, Adrián Marcelo reconoció que su participación en La casa de los famosos México 2024 terminó cobrándole factura. El influencer explicó que la presión de mantener una imagen irreverente ante las cámaras y su obsesión con el trabajo afectarán directamente su matrimonio.

“Te voy a ser sincero también, no puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me moví. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y con satisfacer la imagen que se tenía de mí” Adrián Marcelo

Aunque no confirmó una separación definitiva, dejó claro que la relación atraviesa momentos difíciles. Esta declaración se suma a la serie de rumores que se desatan desde su salida de la realidad, especialmente tras los conflictos que protagonizaron dentro de la casa.

Te puede interesar: ¿Adrián Marcelo teme ser el siguiente Charlie Kirk, productor de televisión asesinado? Denuncia amenaza

¿Qué pasó con Adrián Marcelo en La casa de los famosos México?

La participación de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México estuvo marcada por constantes polémicas. Los enfrentamientos que tuvo Adrián Marcelo con la actriz Gala Montes y otros compañeros de convivencia lo pusieron en el centro de la controversia, generando acusación de machismo, misoginia y promoción de la violencia contra las mujeres.

Estas críticas impactaron no solo en su imagen pública, sino también en su vida personal. A pesar de ello, durante su estancia en el programa, Karina Puente se mantuvo como uno de sus principales apoyos, acompañándolo incluso cuando su reputación estaba en entredicho.

La presión mediática fue creciendo hasta afectar directamente a su matrimonio. El propio Adrián admitió que, al obsesionarse con su papel dentro de la realidad y con su carrera como creador de contenido, descuidó su vida personal.

Te puede interesar: ¿Adrián Marcelo explota en redes tras eliminación de Facundo en La casa de los famosos México? Así reaccionó

Adrián Marcelo y Gala Montes / Redes sociales

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Adrián Marcelo y Karina Puente?

La relación entre Adrián Marcelo y Karina Puente comenzó en 2014, cuando ambos coincidieron en el reality show Mitad y Mitad. En aquella ocasión, Karina participó tras ser inscrita por su hermana, quien quería acercarla al mundo del entretenimiento. Después de varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio civil en 2021. Un año después, en octubre de 2022, celebraron una lujosa boda en la Riviera Maya, acompañados de familiares y amigos cercanos.

En distintas entrevistas, Adrián Marcelo siempre se refirió a Karina como un pilar fundamental en su vida. En una ocasión declaró:

“Si ha sido la mujer de mi vida porque sin ella no hubiera podido llegar a donde estoy (…) Yo lo que he logrado no lo podría haber logrado sin ella”. Adrián Marcelo

Sin embargo, hoy la pareja se enfrenta a uno de sus momentos más complicados. Aunque no se ha confirmado una ruptura definitiva, el influencer ayudó a que su matrimonio atraviese una crisis producto de sus decisiones profesionales y de la exposición mediática que generó su paso por La casa de los famosos México.

Te puede interesar: ¿Adrián Marcelo pagó la boda de un seguidor? El youtuber vuelve a encender las redes sociales