Adrián Marcelo arremete vs Poncho de Nigris y ¿se burla de su presunta relación con “la Tigresa”?

A poco más de un año del final de la segunda temporada de La casa de los famosos México, Adrián Marcelo vuelve a encender las redes con polémicas declaraciones, esta vez en contra del también regiomontano, Poncho de Nigris. En una entrevista recientemente publicada en el canal oficial de la actriz Judith Grace, el polémico conductor desató una nueva ola de comentarios al lanzar fuertes críticas De Nigris, con quien ya había tenido roces públicos anteriores en épocas recientes. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Por qué iniciaron las peleas entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris?

Aunque entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo siempre existió cierta rivalidad, ambos lograron entablar una amistad que duró hasta la participación del youtuber en la segunda temporada de La casa de los famosos México en 2024.

El vínculo comenzó a deteriorarse cuando Adrián Marcelo hizo un comentario que enfureció a Poncho: insinuó que el conductor utilizaba a sus hijos con fines lucrativos. La reacción de Poncho fue inmediata y contundente, respondiendo que, a diferencia de Adrián, él sí podía tener hijos. Esta declaración generó indignación en Karina Puente, esposa del creador de Marcelo.

Otra situación que avivó la tensión ocurrió este año, fue cuando Poncho de Nigris expresó abiertamente su rechazo hacia la entrevista que Adrián le hizo a Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, pues aseguró:

“La señora mugrosa se prestó a eso por mier… y por dinero” Poncho de Nigris

Adrián Marcelo quiere que Poncho de Nigris se quede en LCDLFM / Facebook: Poncho de Nigris y Adrián Marcelo

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre la relación entre Poncho de Nigris y “la Tigresa”?

El conductor Adrián Marcelo inició su participación en la entrevista hablando sobre su paso por La casa de los famosos México. Sin embargo, el momento más comentado de la charla surgió cuando fue cuestionado sobre su relación con Poncho de Nigris, pues el reciente encuentro entre él y Adrián en un aeropuerto, creo controversia en redes sociales alrededor de su “relación”.

“Poncho es alguien muy exitoso con lo que la vida le dio. (...) Tiene una habilidad, una inteligencia de calle. (...) Sí es inteligente, pero no es culto, Poncho tiene un colmillo para interpretar cómo puede estar en boca de todos” Adrián Marcelo en entrevista con Judith Grace

Además, Adrián Marcelo aseguró que lo que más le molesta es el hecho de que los incluyan en “la misma canasta” o al mismo nivel. Asimismo, considera que su perfil, a diferencia del de Poncho, es más riguroso, pues estudió cinco años en la Facultad de Psicología de la UANL.

Por último, atacó diciendo que Poncho ha hecho cosas muy polémicas a lo largo de su vida, fue ahí que ¿hizo un guiño a la controversial relación entre De Nigris y “la Tigresa”?

“Yo no andaba domando leones en circos, no salí con una viejita, igual le puedo seguir. (...) En cuanto a rigor, inteligencia, nivel de cultura, valores, pues el señor no tiene que hacer al lado mío”

Yo sé lo dije, lo banco siempre pero viendo la entrevista solo puedo decir Adrián TU no te metas en la misma canasta que el, TU eres el show puedes pelear con quien TU quieras y lo venderías, no tiene que ser el, de serlo vamos contigo, pero ese tipo no merece dinero a costa tuya pic.twitter.com/3CDE4uUB8z — Lluvia 🧌 (@LluviAM_01) September 10, 2025

¿Por qué Poncho de Nigris y “la Tigresa” tuvieron un presunto noviazgo?

Uno de los comentarios más picantes del youtuber regio, Adrián Marcelo, fue sin duda la supuesta referencia a Irma Serrano “la Tigresa”, una de las figuras más excéntricas del espectáculo mexicano, con quien Poncho de Nigris tuvo un sonado y presunto romance entre el 2003 y 2004. “No salí con una viejita”, dijo Adrián, dejando claro que para él, esa etapa del pasado de Poncho es un punto de burla y crítica.

La relación entre Poncho e Irma siempre fue objeto de especulación y escándalo.

Según declaraciones de Poncho de Nigris hace unos años, la relación sentimental entre él e Irma Serrano fue pactada con fines promocionales para beneficio mutuo. Además, de acuerdo con declaraciones del propio influencer, “la Tigresa” buscaba provocar celos en Pato Zambrano, exconcursante de Big Brother, con quien también se ha especulado que mantuvo un romance.

Fue estrategia de ella. Ella se clavó con el Pato (Zambrano), vio que funcionó muy bien con la prensa, entró el otro regiomontano, más galán, y dijo ‘De aquí soy’. Me buscó; salí de Big Brother y ella me buscó Poncho de Nigris, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante

