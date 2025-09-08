¿Adrián Marcelo explota en redes tras eliminación de Facundo en La casa de los famosos México? Así reaccionó

Facundo salió de La casa de los famosos México 2025 pero lo verdaderamente explosivo ocurrió fuera de la casa. Adrián Marcelo rompió el silencio con una frase que no solo incendió las redes, sino que puso en duda el respaldo que reciben los famosos cuando más lo necesitan. ¿Fue traicionado por su propio medio? Lo que dijo el youtuber ya abrió debate en redes.

Facundo se burló de la Adrián Marcelo en el estreno de La casa de los famosos México 2025 / Facebook

¿Por qué la eliminación de Facundo en La casa de los famosos México causó tanta polémica en redes sociales?

La sexta gala de La casa de los famosos México 2025 fue una bomba que nadie vio venir. Facundo, uno de los personajes más irreverentes, polémicos y queridos del reality, fue eliminado tras 43 días de competencia. Aunque el conductor mantuvo la compostura al escuchar el veredicto del público, su salida dejó a muchos con el corazón en la mano y la boca abierta.

En X (antes Twitter), miles de usuarios reaccionaron con furia y desconcierto. “¡Facundo merecía llegar a la final!”, se leía en decenas de publicaciones que exigían justicia. Pero entre todas las reacciones, hubo una que se robó el foco: la de Adrián Marcelo. El exhabitante de la segunda temporada, conocido por su lengua afilada y personalidad incendiaria, ¡defendió a Facundo! ¿Explotó contra la producción de La casa de los famosos México?

Y es que, en su momento, muchos aseguraron que Adrián y Facundo compartían el mismo ADN televisivo: provocadores, sin filtros y con una visión crítica del espectáculo. Por eso, su mensaje no fue cualquier cosa.

¿Qué opinó Adrián Marcelo sobre la eliminación de Facundo en La casa de los famosos México?

Horas después de la eliminación de Facundo de La casa de los famosos México 2025, Adrián Marcelo encendió la conversación en redes sociales. El youtuber y presentador regio compartió un mensaje que no solo defendía a Facundo, sino que también lanzaba una crítica feroz al entorno profesional que lo rodea.

En su cuenta de X (antes Twitter), reposteó una frase que decía sin rodeos:

“¿Se dieron cuenta? Nadie de los que gritaban a los cuatro vientos ‘Facundo solo hay uno’, apoyó a Facundo, nadie lo tankeó, nadie metió las manos por él. Solo su familia. La Gula (como le decían a Gala Montes), los doblemoral del programa Hoy, sus compañeros del radio, sus ‘amigos del medio’, todos lo dejaron solo. De eso hablaba Adrián Marcelo cuando decía que toda la gente de ese medio es pura mierd*. Una vez más el tiempo le dio la razón.”.

El mensaje apuntaba a la falta de respaldo que Facundo habría recibido por parte de sus colegas. Muchos usuarios en redes sociales coincidieron con el youtuber, señalando que Facundo merecía más respaldo del medio que lo vio crecer. Otros, en cambio, criticaron el tono del mensaje, acusando a Adrián de buscar protagonismo.

¿Por qué comparaban a Facundo con Adrián Marcelo antes de entrar a La casa de los famosos México 2025? Así respondió el sexto eliminado de la competencia

Desde antes de que el conductor cruzara la puerta de La casa de los famosos México 2025, las comparaciones comenzaron a lloverle. En redes sociales, varios usuarios no tardaron en señalar similitudes entre Facundo y Adrián Marcelo, quien había causado controversia en la edición anterior del reality.

Muchos se preguntaban si Facundo sería “el nuevo Adrián Marcelo” de esta temporada. Y no era para menos: ambos eran conocidos por su estilo ácido, su humor negro y su forma frontal de abordar temas incómodos. Cabe recordar que Adrián abandonó la competencia tras una fuerte discusión con Gala Montes, luego de que se viralizara su frase “una mujer menos que maltratar”, tras la salida de Gomita.

Ante este escenario, Facundo no se quedó callado. En entrevistas previas a su ingreso, dejó clara su postura sobre las comparaciones con el regiomontano.

“Yo sí creo que tenemos mucho en común, porque, pues, como que los dos hemos sido güeyes muy de la calle. Nos hemos fijado más en la realidad que en lo que sucede dentro de un foro… Sí, siento que Adrián Marcelo tiene una parte muy inteligente y muy ácida, muy crítica y muy divertida, que era lo que a mí me gustaba cuando empezaba”. Facundo

Facundo / Redes sociales

Y agregó: “No creo como que cada quien deba tener un sucesor, pero sí me parece él un digno representante de ese tipo de televisión... Me parece muy inteligente, muy interesante y bien safado, también, a mí la gente así me emociona”.

Hasta ahora, Facundo no ha reaccionado públicamente en redes sociales. Y es que, como ocurre con todos los eliminados del reality, tras salir de La casa de los famosos México, los participantes son trasladados a un hotel donde permanecen aislados para cumplir con la gira de medios. Así que, aunque el escándalo ya está encendido afuera, él sigue sin pronunciarse.