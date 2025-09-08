Sexto eliminado de La casa de los famosos México 2025: ¿Facundo distante con Delia? ¡Así fue su reencuentro!

La noche del 7 de septiembre, Facundo fue eliminado de La casa de los famosos México 2025, pero lo que realmente mantuvo a todos en vilo no fue su salida, sino el esperado reencuentro con Delia García, su prometida. Con rumores de infidelidad flotando desde una llamada polémica que incluyó una voz masculina y lágrimas en vivo, el ambiente estaba cargado de tensión. Cuando finalmente se vieron frente a frente, las cámaras captaron un momento que parecía romántico… pero que dejó al público preguntándose si fue un gesto sincero, una reconciliación real o simplemente una escena para calmar el escándalo.

Facundo se despide como el sexto eliminado de La casa de los famosos México. / La casa de los famosos México

¿Cómo fue el emotivo reencuentro entre Facundo y Delia García tras salir de La casa de los famosos México?

Durante la sexta gala de nominación de La casa de los famosos México 2025, Facundo no podía esperar ni un segundo más. Al salir de La casa de los famosos México, lo único que deseaba era correr hacia Delia García, su prometida. “¿A poco ya afuera de La casa no puedo ir a abrazar a mi novia?”, le preguntó con ansias a Galilea Montijo, quien le pidió que primero cumpliera con el protocolo y se dirigiera al centro del escenario para despedirse oficialmente como el sexto eliminado del reality.

Una vez que se despidió de los habitantes Galilea Montijo anunció que había una sorpresa para Facundo. “Alguien te quiere despedir… alguien de la vida real. No es que te quiera despedir, más bien te quiere recibir”, dijo la conductora, mientras señalaba a Delia García, quien lo esperaba en el foro.

Facundo sin pensarlo dos veces, corrió directo a los brazos de Delia. Ella lo recibió con todo el amor acumulado durante seis semanas de separación. Se miraron, se abrazaron con fuerza y se dieron un beso que parecía sacado de una escena de película romántica. El reencuentro fue tan emotivo que conmovió a todos los presentes.

¿Por qué comenzaron los rumores de infidelidad contra Delia García mientras Facundo seguía en La casa de los famosos México?

Todo comenzó durante la sexta semana del reality, cuando Facundo ganó la dinámica de “La moneda del destino” y decidió cambiar un premio de 30 mil pesos por una llamada de dos minutos con Delia García. Lo que parecía un momento romántico terminó siendo una escena confusa y polémica.

En el primer intento de llamada, según los espectadores, fue una voz masculina la que respondió antes de que la comunicación se cortara de forma abrupta. El momento desconcertó a todos. “Le llamó a su novia y le contestó un vato”, comentaron usuarios en redes sociales.

Cuando finalmente logró comunicarse con Delia, muchos notaron que ella sonaba fría y distante. Incluso Elaine Haro, otra habitante de La casa de los famosos México, lo percibió así y se lo comentó a Shiky, mejor amigo de Facundo dentro del reality.

Sin embargo, el conductor, visiblemente afectado, rompió en llanto tras colgar, lo que avivó aún más las especulaciones sobre una posible traición.

Las redes sociales se llenaron de críticas hacia Delia, acusándola de no mostrar entusiasmo y de, presuntamente, haberle sido infiel al conductor. La polémica creció rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la semana.

Facundo tuvo la oportunidad de hablar con su novia Delia, quien le dijo que ya no se agobie con cosas que no se pueden cambiar.



¿Qué dijo Delia García sobre la polémica llamada en La casa de los famosos México y las acusaciones de infidelidad?

Delia García, conocida por su participación en La isla y por ser locutora en Ya párate, no tardó en responder a las acusaciones. En un video publicado en redes sociales, explicó que no sabía quién había contestado el teléfono y sugirió que Facundo pudo haber marcado mal.

“Fíjense, no tengo idea, no sé quién era”, afirmó Delia, añadiendo que la producción la había contactado previamente para coordinar la llamada, por lo que estaba lista para hablar con él.

Además, Mila Gómez, hija de Facundo, salió en defensa de Delia. En sus declaraciones, aseguró que la pareja es sólida y que las especulaciones eran infundadas. Mila destacó la buena relación que tiene con la prometida de su padre y pidió respeto para ambos.

¿Cómo reaccionó Facundo ante los rumores de traición? ¿Hubo reconciliación con Delia García?

Aunque el reencuentro de Delia y Facundo en el foro de La casa de los famosos México parecía un momento de amor y tranquilidad, la realidad es que Facundo todavía no sabe todo lo que sucede afuera. Los rumores sobre la llamada con Delia García y la supuesta frialdad de la actriz aún circulan en redes, por lo que no se descarta que el conductor pueda cambiar su postura o salir a desmentir lo que se dice en los próximos días.