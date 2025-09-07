Facundo teme de que Delia se vaya con otro, ¿sospecha tras llamada que le hizo en La casa de los famosos México?

En los últimos días, la relación entre Facundo y su novia Delia García se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales, luego de la polémica llamada telefónica que el conductor le realizó desde La casa de los famosos México. El momento generó rumores de una supuesta infidelidad que no tardaron en encender la conversación entre los seguidores del reality, ¡muchos aseguraron que contestó un hombre! ¿Facundo lo escuchó y teme que ella le sea infiel? Aquí te contamos que pasó.

¿Qué dijo Facundo sobre su relación con Delia García en La casa de los famosos México?

En una charla dentro del vestidor, Facundo abrió su corazón con Mar Contreras y reconoció que, pese a la confianza en el cariño de Delia, le preocupa que ella pueda distraerse con otra persona durante su estadía en el reality.

“A mí sí me da miedo que Delia esté conviviendo con alguien. Aquí adentro es imposible que eso suceda, no va a suceder, pero allá afuera quién sabe. Eso sí me da miedo” Facundo

El también comediante explicó que una de las razones por las que se mantiene en buena condición física es para seguir siendo atractivo para su pareja, con quien comparte una diferencia de edad de 11 años.

“Yo sé que Delia me quiere, pero quiero gustarle. Es una preocupación que yo tengo, quizás porque es 11 años más chica que yo” Facundo

Estas declaraciones se suman a la controversia que desató la llamada que realizó a su novia, donde según versiones de seguidores, un hombre habría contestado primero, aumentando las especulaciones sobre una posible infidelidad. Cabe destacar que Facundo no mencionó si escuchó la voz del hombre en la llamada.

¿Qué hay detrás de los rumores de infidelidad de Delia García tras la llamada con Facundo?

La llamada telefónica que Facundo realizó a su prometida Delia García desde La casa de los famosos México, tras canjear su premio de 30 mil pesos por ese momento, se convirtió en uno de los episodios más comentados del reality. Lo que parecía un gesto romántico fue empañado por la incertidumbre cuando, en el primer intento, un hombre, supuestamente, contestó la llamada y colgó de inmediato. Aunque Facundo finalmente logró hablar con Delia, el silencio, la demora y su aparente frialdad encendieron las sospechas en redes sociales: comenzaron a cuestionar si Delia le estaba siendo infiel.

La defensa llegó desde la familia: Mila, hija menor del conductor, y Valentina, su hija mayor, salieron al frente para disipar toda duda. Mila explicó en TikTok que Delia ya estaba informada de la llamada al menos tres horas antes, y que Facundo simplemente marcó un número mal, descartando cualquier conspiración amorosa. Por su parte, Valentina alzó la voz en Instagram, denunciando el “hate” y asegurando que la pareja se ama profundamente y que las acusaciones son una exageración y una molestia innecesaria.

Delia también rompió el silencio para intentar calmar la tormenta virtual. A través de mensajes públicos, enfatizó que se puso nervioso durante la llamada y que, más allá del revuelo, tanto ella como Facundo están enfocados en el cariño de sus seguidores y en su vínculo, sin dar espacio a especulaciones infundadas.

¿Quién es Delia García, la novia de Facundo?

Delia García nació el 31 de octubre de 1989 y actualmente es conocida por su participación como conductora en el programa de radio ‘Ya párate’ de ‘Los 40 principales’. Además de su faceta en medios, también se desempeña en el ámbito deportivo y mantiene una fuerte presencia en redes sociales.

Su formación en diseño textil y moda le permitió abrirse paso en proyectos creativos que ha combinado con su carrera atlética. Su primera aparición en televisión fue en el reality La isla de TV Azteca, donde precisamente conoció a Facundo, iniciando así un vínculo que con el tiempo se transformó en relación sentimental.

Cuando comenzaron a salir, el conductor recién había atravesado un divorcio. Por ello, ambos decidieron tomarse cerca de siete meses antes de formalizar su noviazgo. Desde entonces, su relación ha sido constante tema de interés público.

